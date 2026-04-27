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जयपुर को ठंडक देने आ रहे काले बादल, बस कुछ देर में गरज-चमक के साथ होगी जोरदार बारिश

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 27, 2026, 08:45 AM|Updated: Apr 27, 2026, 08:45 AM

Jaipur Weather Update: जयपुर में मौसम को लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने तात्कालिक चेतावनी जारी की है. 27 अप्रैल 2026 को सुबह 8:30 बजे जारी इस चेतावनी में जयपुर, अलवर और आसपास के जिलों में मेघगर्जन के साथ बूँदाबाँदी, हल्की वर्षा, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं (20-30 किलोमीटर प्रति घंटा) की संभावना बताई गई है.

Jaipur Weather Update1/8
मौसम विभाग के अनुसार, इन क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान बादलों की गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने का खतरा बना रहेगा. चेतावनी अगले तीन घंटों तक प्रभावी बताई गई है.
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विभाग ने आमजन को सतर्क रहने की सलाह दी है. मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेने, पेड़ों के नीचे न खड़े होने और मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करने की अपील की गई है. तेज हवाओं के कारण धूल भरी आँधियाँ भी उठ सकती हैं, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है.
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राजस्थान में इन दिनों प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है. दिन के तापमान 42-43 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहे हैं. ऐसे में अचानक मौसम में यह बदलाव लोगों को कुछ राहत तो दे सकता है, लेकिन बिजली गिरने और तेज हवाओं से फसलें, बिजली के खंभे और छतों को नुकसान पहुंचने की आशंका है. खासकर खेतों में काम कर रहे किसानों और खुले में रहने वाले मजदूरों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए.
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जयपुर शहर समेत आसपास के इलाकों में सुबह से ही बादलों की आवाजाही शुरू हो गई थी. कई जगहों पर हल्की धूल भरी हवाएँ चल रही हैं. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम में बदलाव आ रहा है, जिसके चलते राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं.
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पिछले कुछ दिनों में जयपुर सहित राजस्थान के कई जिलों में गर्म हवाओं (लू) का प्रकोप रहा है. अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच रहा था. इस येलो अलर्ट के बाद कुछ इलाकों में तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है, लेकिन पूरी राहत अभी नहीं मिलने वाली है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भी कुछ स्थानों पर ऐसी गतिविधियों की संभावना जताई है.
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लोगों को सलाह दी गई है कि घर से निकलते समय मौसम अपडेट चेक करें. यदि आकाश में काले बादल छाए हों या गरज सुनाई दे तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएँ. स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों में भी बच्चों व कर्मचारियों को इस चेतावनी के बारे में जागरूक किया जा रहा है.
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मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, इस चेतावनी में कोई विशेष प्रभाव (Effects) नहीं बताया गया है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत पर जोर दिया गया है. अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://mausam.imd.gov.in/jaipur/ पर विजिट करें.
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मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, इस चेतावनी में कोई विशेष प्रभाव (Effects) नहीं बताया गया है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत पर जोर दिया गया है. अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://mausam.imd.gov.in/jaipur/ पर विजिट करें.
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