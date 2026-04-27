/जयपुर को ठंडक देने आ रहे काले बादल, बस कुछ देर में गरज-चमक के साथ होगी जोरदार बारिश

Jaipur Weather Update: जयपुर में मौसम को लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने तात्कालिक चेतावनी जारी की है. 27 अप्रैल 2026 को सुबह 8:30 बजे जारी इस चेतावनी में जयपुर, अलवर और आसपास के जिलों में मेघगर्जन के साथ बूँदाबाँदी, हल्की वर्षा, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं (20-30 किलोमीटर प्रति घंटा) की संभावना बताई गई है.