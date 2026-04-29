/जयपुर में भीषण आंधी-तूफान के साथ बादल मचाने वाला हैं कहर, बस थोड़ी देर में उधम काटेगा मौसम!

Jaipur Weather Update: जयपुर. राजधानी जयपुर सहित आसपास के इलाकों में मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने ताज़ा नाउकास्ट वार्निंग जारी करते हुए बताया है कि जयपुर में कहीं-कहीं तीव्र मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. हवाओं की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. इसके साथ ही धूलभरी आंधी, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश भी होने की आशंका जताई गई है.
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यह चेतावनी बुधवार, 29 अप्रैल 2026 को जारी की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटों में जयपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अचानक मौसम खराब हो सकता है. तीव्र मेघगर्जन के साथ आने वाली तेज हवाएं धूल उड़ाकर दृश्यता कम कर सकती हैं, जिससे सड़क यातायात पर असर पड़ने की आशंका है. वज्रपात का खतरा भी बना हुआ है, इसलिए लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है.
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IMD ने इस स्थिति को देखते हुए जयपुर सहित नागौर, डीडवाना-कुचामन, सीकर और झुंझुनू जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में न सिर्फ तेज हवाएं और धूलभरी आंधी, बल्कि मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अप्रैल के अंतिम दिनों में पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय गर्म हवाओं के मिलन से ऐसे अचानक तूफानी मौसम की संभावना बढ़ जाती है.
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मौसम विभाग ने आमजन से अपील की है कि मेघगर्जन के दौरान खुले में न रहें. पेड़ों के नीचे या ऊंची इमारतों की छत पर जाने से बचें. वाहन चलाते समय सतर्क रहें क्योंकि तेज हवाओं और कम दृश्यता के कारण दुर्घटना की आशंका रहती है.
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बिजली के उपकरणों को अनप्लग कर दें और पानी की पाइपलाइन या धातु की वस्तुओं को छूने से बचें. खेतों में काम कर रहे किसानों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
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वर्तमान में जयपुर सहित पूरे राजस्थान में दिन का तापमान काफी ऊंचा चल रहा है.
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ऐसे में अचानक आने वाली इस आंधी-बारिश से तापमान में कुछ राहत मिलने की भी उम्मीद है, लेकिन इसके साथ ही फसलों, बिजली लाइनों और कमजोर संरचनाओं को नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है.
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मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी अपडेट जारी करेगा.
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नागरिकों से अनुरोध है कि वे IMD की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप या जयपुर मौसम केंद्र के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नियमित रूप से जानकारी चेक करते रहें.