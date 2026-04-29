/जयपुर में भीषण आंधी-तूफान के साथ बादल मचाने वाला हैं कहर, बस थोड़ी देर में उधम काटेगा मौसम!

Jaipur Weather Update: जयपुर. राजधानी जयपुर सहित आसपास के इलाकों में मौसम एक बार फिर से बदलने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने ताज़ा नाउकास्ट वार्निंग जारी करते हुए बताया है कि जयपुर में कहीं-कहीं तीव्र मेघगर्जन और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. हवाओं की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. इसके साथ ही धूलभरी आंधी, वज्रपात और हल्की से मध्यम बारिश भी होने की आशंका जताई गई है.