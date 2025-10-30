जयपुर में मावठ की दस्तक! बारिश के बाद लुढ़का 10 डिग्री तक पारा, सिरोही में सिसक रहे लोग, इन जिलों में बरसात का अलर्ट

1/7

राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद भी मौसम ने अचानक करवट ले ली है. बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान 'मंथा' और अरब सागर के निम्न दबाव प्रणाली के असर से राज्य में बेमौसम बारिश का दौर जारी है. जयपुर सहित कई शहरों में रातभर झमाझम बरसात हुई, जिससे न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई.