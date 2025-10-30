जयपुर में मावठ की दस्तक! बारिश के बाद लुढ़का 10 डिग्री तक पारा, सिरोही में सिसक रहे लोग, इन जिलों में बरसात का अलर्ट

जयपुर में मावठ की दस्तक! बारिश के बाद लुढ़का 10 डिग्री तक पारा, सिरोही में सिसक रहे लोग, इन जिलों में बरसात का अलर्ट
Jaipur Weather Update, 30 October: जयपुर में मावठ ने दी जोरदार दस्तक! रातभर की झमाझम बारिश से न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया. सिरोही सबसे ठंडा रहा, जहां तापमान 14.7 डिग्री दर्ज हुआ और लोग ठिठुरन से सिसक उठे.
Published: Oct 30, 2025, 08:07 AM IST | Updated: Oct 30, 2025, 08:07 AM IST
राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद भी मौसम ने अचानक करवट ले ली है. बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान 'मंथा' और अरब सागर के निम्न दबाव प्रणाली के असर से राज्य में बेमौसम बारिश का दौर जारी है. जयपुर सहित कई शहरों में रातभर झमाझम बरसात हुई, जिससे न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई.
राजधानी जयपुर का पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जबकि सिरोही जिले ने सबसे ठंडा रिकॉर्ड बनाया. मौसम विभाग ने आज 13 जिलों में हल्की से मध्यम बरसात की चेतावनी जारी की है, जिससे किसान और आमजन परेशान हैं.