Zee Rajasthan
Jaipur Weather Update: जयपुर में भयंकर बारिश से मचा हाहाकार, जलमग्न हुआ शहर, सीकर से लेकर दौसा की सड़क भी हुआ लबालब

Jaipur Weather Update: जयपुर में आधी रात को मूसलाधार बारिश हुई. तेज बरसात के कारण चारदीवारी क्षेत्र के निचले हिस्सों में पानी भर गया. खजाने वालों के रास्ते की कई दुकानें पानी में डूब गईं और दुकानों के अंदर तक बारिश का पानी भर गया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 31, 2025, 10:31 IST | Updated: Aug 31, 2025, 10:31 IST
जयपुर में भयंकर बारिश ने जमकर तांडव मचाया, जिससे पूरा शहर जलमग्न हो गया. सड़कों पर पानी का सैलाब उमड़ पड़ा, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ. सीकर से लेकर दौसा तक की सड़कें पानी से लबालब हो गईं, जिसके कारण आवागमन ठप हो गया और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. इस प्राकृतिक आपदा ने शहर में हाहाकार मचा दिया.
जयपुर में आधी रात को मूसलाधार बारिश हुई. तेज बरसात के कारण चारदीवारी क्षेत्र के निचले हिस्सों में पानी भर गया. खजाने वालों के रास्ते की कई दुकानें पानी में डूब गईं और दुकानों के अंदर तक बारिश का पानी भर गया. हालात ऐसे बने कि सड़कों पर पानी जमा होकर वे दरिया जैसी नजर आने लगीं.