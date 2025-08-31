Jaipur Weather Update: जयपुर में भयंकर बारिश से मचा हाहाकार, जलमग्न हुआ शहर, सीकर से लेकर दौसा की सड़क भी हुआ लबालब

1/7

जयपुर में भयंकर बारिश ने जमकर तांडव मचाया, जिससे पूरा शहर जलमग्न हो गया. सड़कों पर पानी का सैलाब उमड़ पड़ा, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ. सीकर से लेकर दौसा तक की सड़कें पानी से लबालब हो गईं, जिसके कारण आवागमन ठप हो गया और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. इस प्राकृतिक आपदा ने शहर में हाहाकार मचा दिया.