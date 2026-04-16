/जयपुर में सिलेंडर की लाइन में दुल्हन, विदाई से ज्यादा LPG न मिलने की टेंशन

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शादी का सीजन आते ही जहां शहनाइयों की गूंज, मेहंदी की खुशबू और रिश्तों की रौनक नजर आती है. लेकिन इस बार जयपुर में एक अलग ही 'रस्म' सुर्खियों में है सिलेंडर जुटाने की रस्म. जी हां इन दिनों जयपुर का जिला रसद कार्यालय किसी सरकारी दफ्तर से ज्यादा शादी घर जैसा लग रहा है. फर्क सिर्फ इतना है कि यहां लोग मिठाई के डिब्बे या निमंत्रण कार्ड देने नहीं, बल्कि गैस सिलेंडर पाने के लिए लाइन में खड़े हैं. यहां हर चेहरा एक कहानी है. किसी पिता की चिंता, जो बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता. किसी भाई की बेचैनी, जो बहन के लिए हर इंतजाम करना चाहता है और सबसे मार्मिक तस्वीर. जब दुल्हन खुद अपने ही शादी के दिन से पहले, सिलेंडर के लिए आवेदन करती नजर आती है.