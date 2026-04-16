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जयपुर में सिलेंडर की लाइन में दुल्हन, विदाई से ज्यादा LPG न मिलने की टेंशन

Written By : Sandhya Yadav | Updated: Apr 16, 2026, 10:03 AM

Jaipur News: जयपुर में अक्षय तृतीया से पहले शादी का सीजन गैस संकट में बदल गया है. सिलेंडर के लिए लंबी कतारें, दुल्हन तक आवेदन करती नजर आ रही है. हालात ऐसे कि 'सिलेंडर है तो खाना बनेगा', वरना शादी की तैयारियां अधूरी रह जाएंगी.
 

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Jaipur News: शादी का सीजन है लेकिन इस बार चर्चा लहंगे, गहनों या बारात की नहीं… बल्कि गैस सिलेंडर की हो रही है. अक्षय तृतीया के अबूझ सावे से पहले शादी वाले घरों में सबसे बड़ी चिंता है खाना कैसे बनेगा और इसी चिंता ने शादी वाले. परिवारों को लाइन में खड़ा कर दिया है. जयपुर के जिला रसद कार्यालय में आम दिनों में सन्नाटा रहता है, लेकिन आज यहां शादी वाले परिवारों की लंबी कतार लगी है. ये लोग यहां निमंत्रण देने नहीं बल्कि सिलेंडर लेने आए हैं. किसी की बेटी की शादी है, तो कोई अपनी बहन की शादी के लिए सिलेंडर जुटाने में लगा है. सबसे हैरान करने वाली तस्वीर ये है कि फेरे से पहले दुल्हन खुद सिलेंडर लेने के लिए आवेदन फॉर्म भरते हुए नजर आ रही है.
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शादी का सीजन आते ही जहां शहनाइयों की गूंज, मेहंदी की खुशबू और रिश्तों की रौनक नजर आती है. लेकिन इस बार जयपुर में एक अलग ही 'रस्म' सुर्खियों में है सिलेंडर जुटाने की रस्म. जी हां इन दिनों जयपुर का जिला रसद कार्यालय किसी सरकारी दफ्तर से ज्यादा शादी घर जैसा लग रहा है. फर्क सिर्फ इतना है कि यहां लोग मिठाई के डिब्बे या निमंत्रण कार्ड देने नहीं, बल्कि गैस सिलेंडर पाने के लिए लाइन में खड़े हैं. यहां हर चेहरा एक कहानी है. किसी पिता की चिंता, जो बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता. किसी भाई की बेचैनी, जो बहन के लिए हर इंतजाम करना चाहता है और सबसे मार्मिक तस्वीर. जब दुल्हन खुद अपने ही शादी के दिन से पहले, सिलेंडर के लिए आवेदन करती नजर आती है.
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राज्य सरकार ने व्यवस्था की. नियम बनाए लेकिन जब खुशियों के मौसम में भी लोग बुनियादी जरूरतों के लिए कतार में खड़े हों तो सवाल उठना लाजमी है. तीन या दो सिलेंडर, कागजों में पर्याप्त लग सकते हैं लेकिन हकीकत में ये संख्या कई घरों की जरूरतों के आगे छोटी पड़ रही है. राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में शादी वाले परिवारों को तीन और ग्रामीण क्षेत्रों में दो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर देने के निर्देश दिए है लेकिन मांग इतनी ज्यादा है कि यह संख्या भी कम पड़ती नजर आ रही है.
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जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण के मुताबिक अब तक साढ़े 550 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं. इसके लिए बाकायदा एक फॉर्मेट बनाया गया है. जिसमें वर-वधु का नाम, शादी की तारीख, विवाह स्थल, नजदीकी गैस एजेंसी और पहचान पत्र जैसी जानकारियां ली जा रही हैं. दरअसल आगामी 19 अप्रैल को आखातीज के अबूझ सावे पर शहर में हजारों शादियां होने का अनुमान है.
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परिवार अब मेहमानों की सूची से ज्यादा सिलेंडरों की गिनती में लगे हैं. कितने जुटे, कितने और चाहिए. स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि केटरर्स ने साफ कह दिया है सिलेंडर है तो खाना बनेगा, वरना नहीं. यानी अब शादी के मेन्यू का फैसला भी गैस की उपलब्धता तय कर रही है. कई परिवार रिश्तेदारों से सिलेंडर उधार लेने तक को मजबूर हैं. मिठाई कम हो रही है, मेहमानों की संख्या घटाई जा रही है, और कार्यक्रमों को सीमित किया जा रहा है. सिर्फ इसलिए क्योंकि गैस की कमी ने पूरे जश्न पर असर डाल दिया है.
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बहरहाल, एक समय था जब शादी की तैयारियों में कपड़े, गहने और डेकोरेशन प्राथमिकता होते थे, लेकिन इस बार सिलेंडर सबसे अहम बन गया है. जयपुर की ये तस्वीर सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की झलक है जहां खुशियों के बीच भी बुनियादी जरूरतों के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है. शहनाइयों के बीच सिलेंडरों की खनक, यही है इस बार की सबसे अलग और सोचने पर मजबूर कर देने वाली शादी की कहानी है.
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