जैसलमेर बस हादसा: आंगन में एकसाथ रखे गए बेटा-बहू समेत पोता-पोतियों के शव, दादी बेहोश, दादा-बुआ की चीखें सुन रो पड़े लोग

Jaisalmer Bus Fire Accident: राजस्थान के जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर 15 अक्टूबर  को हुए भीषण बस हादसे ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया. आग की लपटों में घिरी बस में जब लोग 'बचाओ-बचाओ' चिल्ला रहे थे, उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि इस हादसे में एक पूरा परिवार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा. यह कहानी है बालेसर क्षेत्र के लवारन गांव की, जहां का बेटा महेंद्र मेघवाल, जो देश की सेवा में सेना के गोला-बारूद डिपो में तैनात था, अपने परिवार के साथ छुट्टियों में घर लौट रहा था लेकिन किसे पता था कि यह सफर उनके जीवन का आखिरी सफर साबित होगा.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Oct 17, 2025, 06:58 AM IST | Updated: Oct 17, 2025, 06:58 AM IST
Jaisalmer Bus Fire Accident: जोधपुर जिले के सेतरावा के निकट लवारन गांव निवासी महेन्द्र मेघवाल और उनके परिवार के सदस्यों के शव शाम एम्बुलेंसों से पैतृक ढाणी में लाते ही परिजनों की रुलाई फूट पड़ी. एक साथ 5 शवों को देख हर किसी की आंख भर आई. मृतक महेन्द्र, उसकी पत्नी पार्वती, बेटी खुशबु, दीक्षा और पुत्र शौर्य के शवों को आंगन में देख परिजनों की सुध बुध खो सी गई.
माता गंवरीदेवी, भाई जगदीश और बहनें बेसुध सी हो गई. अन्य परिजन उन्हें बार- बार संभालने की कोशिश करते रहे. महिलाओं के करूण कुंद्रन ने माहौल को और गमगीन कर दिया. हर आंख में आंसू और चेहरों पर गम का था. इस बीच मां सहित परिजनों की तबीयत बिगड़ने पर मेडिकल टीम ने इलाज भी किया.