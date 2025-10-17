जैसलमेर बस हादसा: आंगन में एकसाथ रखे गए बेटा-बहू समेत पोता-पोतियों के शव, दादी बेहोश, दादा-बुआ की चीखें सुन रो पड़े लोग

Jaisalmer Bus Fire Accident: राजस्थान के जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर 15 अक्टूबर को हुए भीषण बस हादसे ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया. आग की लपटों में घिरी बस में जब लोग 'बचाओ-बचाओ' चिल्ला रहे थे, उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि इस हादसे में एक पूरा परिवार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा. यह कहानी है बालेसर क्षेत्र के लवारन गांव की, जहां का बेटा महेंद्र मेघवाल, जो देश की सेवा में सेना के गोला-बारूद डिपो में तैनात था, अपने परिवार के साथ छुट्टियों में घर लौट रहा था लेकिन किसे पता था कि यह सफर उनके जीवन का आखिरी सफर साबित होगा.