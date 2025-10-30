जैसलमेर में दिखाई दिया बड़ा जल कौआ, जिसका प्रजनन के समय रंग हो जाता है सफेद!

जैव विविधता के लिए विख्यात सबसे बड़ी देगराय ओरण के तालाब में ग्रेट कोर्मोरेंट पक्षी के दो जोड़े दिखे हैं. अमूमन प्रवास के लिए ये पक्षी भरतपुर अभयारण्य आते हैं. पहली बार जैसलमेर के देगराय ओरण में ये पक्षी दिखने पर पक्षी प्रेमियों में उत्साह है. देगराय सांवता निवासी पर्यावरणविद् सुमेरसिंह भाटी ने देगराय ओरण में इन पक्षियों के दो जोड़ों की तस्वीरें उपलब्ध कराई.