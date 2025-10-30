जैसलमेर में दिखाई दिया बड़ा जल कौआ, जिसका प्रजनन के समय रंग हो जाता है सफेद!

Published: Oct 30, 2025, 01:53 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 01:53 PM IST
जैव विविधता के लिए विख्यात सबसे बड़ी देगराय ओरण के तालाब में ग्रेट कोर्मोरेंट पक्षी के दो जोड़े दिखे हैं. अमूमन प्रवास के लिए ये पक्षी भरतपुर अभयारण्य आते हैं. पहली बार जैसलमेर के देगराय ओरण में ये पक्षी दिखने पर पक्षी प्रेमियों में उत्साह है. देगराय सांवता निवासी पर्यावरणविद् सुमेरसिंह भाटी ने देगराय ओरण में इन पक्षियों के दो जोड़ों की तस्वीरें उपलब्ध कराई.
ग्रेट कोर्मोरेंट पक्षी को स्थानीय भाषा में बड़ा जलकाग या बड़ा जल कौआ के नाम से भी जाना जाता है. यह एक बड़ा पक्षी है, जिसकी गर्दन लंबी और लचकदार होने के कारण जब यह पानी के अंदर से गर्दन बाहर निकालते हैं, तो सरीसर्प की तरह दिखते हैं.