राजस्थान का टॉप डेस्टिनेशन: जैसलमेर का हॉट एयर बैलून बना हर टूरिस्ट की पहली पसंद
Rajasthan touriosm: जैसलमेर में हॉट एयर बैलून की सवारी पर्यटकों को 1,500 फीट की ऊंचाई से थार रेगिस्तान के टीलों का मनमोहक दृश्य दिखाती है. इस 4-5 घंटे के रोमांचक अनुभव की अनुमानित लागत लगभग ₹8,000 प्रति व्यक्ति है.
Published: Oct 26, 2025, 01:07 PM IST | Updated: Oct 26, 2025, 01:07 PM IST
Hot air balloon
अगर आप राजस्थान के रेगिस्तानी सौंदर्य को एक बिल्कुल नए और अनोखे नजरिए से देखना चाहते हैं, तो जैसलमेर में हॉट एयर बैलून (Hot Air Balloon) की सवारी आपके लिए शानदार अनुभव हो सकती है. थार रेगिस्तान का यह अनूठा हवाई दृश्य अब पर्यटकों की पहली पसंद बन रहा है, जहां यात्री रेत के विशाल विस्तार और उसके जटिल पैटर्न को 1,000 से 1,500 फीट की ऊंचाई से निहार सकते हैं.
हॉट एयर बैलून की सवारी राजस्थान की सुंदर प्राकृतिक छटा का विहंगम दृश्य निहारने का शानदार तरीका है. यह अनुभव न केवल रोमांचक है, बल्कि सुबह और शाम के समय शांत और मनमोहक भी होता है. हवा में उड़ते हुए नीचे रेत के टीलों (Dunes) के बदलते हुए पैटर्न देखना और रेगिस्तान की भव्यता को महसूस करना अपने आप में एक अविस्मरणीय पल है.