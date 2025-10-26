राजस्थान का टॉप डेस्टिनेशन: जैसलमेर का हॉट एयर बैलून बना हर टूरिस्ट की पहली पसंद

अगर आप राजस्थान के रेगिस्तानी सौंदर्य को एक बिल्कुल नए और अनोखे नजरिए से देखना चाहते हैं, तो जैसलमेर में हॉट एयर बैलून (Hot Air Balloon) की सवारी आपके लिए शानदार अनुभव हो सकती है. थार रेगिस्तान का यह अनूठा हवाई दृश्य अब पर्यटकों की पहली पसंद बन रहा है, जहां यात्री रेत के विशाल विस्तार और उसके जटिल पैटर्न को 1,000 से 1,500 फीट की ऊंचाई से निहार सकते हैं.