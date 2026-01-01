राजस्थान में कहां लेटकर नाप सकते हैं ब्रह्मांड की गहराई ?

Zee Rajasthan
Do You Know:सोचिए ! आप रात में आसमान देख रहे हैं, वो भी ऐसा जहां तारे ही तारे टिमटिमा रहे हों. शोर-शराबे से दूर, रेगिस्तान के आसमान पर एक दूसरी दुनिया जागती हुई दिख रही हो. जी हां ये सब सच है और आप इसे सिर्फ राजस्थान में देख सकते हैं.
 

आपको जानकर हैरानी होगी की पूरी दुनिया में डार्क स्काई रिजर्व (Dark Sky Reserve) का कांसेप्ट ट्रेंड कर रहा है. ऐसे में राजस्थान का ये इलाका सबसे बेहतरीन विकल्प है, जहां शहरी प्रदूषण से दूर , साफ आसमान CSX जगमगाते तारों आप देख सकते हैं.
जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब यहां बिल्कुल काले आसमान पर नंगी आंखों से आपको आकाशगंगा दिख सकती है. हां बस मानसून का वक्त नहीं होना चाहिए. खास बात ये है कि कम नमी और शुष्क हवा इन तारों को और भी ज्यादा चमकीला बना देगी