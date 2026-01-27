Jaisalmer Maru Mahotsav 2026: स्वर्ण नगरी के धोरो पर सजेगा लोक संस्कृति का मेला, 30 जनवरी से होगा भव्य आगाज
Rajasthan Cultural Festival: जैसलमेर में 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक मरू महोत्सव का आयोजन होगा. ऊंट दौड़, लोक नृत्य और सुनहरे धोरो पर संगीत की महफिल इस उत्सव को खास बनाएगी. राजस्थान की जादुई संस्कृति का अनुभव करने के लिए अभी अपनी यात्रा प्लान करें.
Published: Jan 27, 2026, 03:55 PM IST | Updated: Jan 27, 2026, 03:55 PM IST
1/7
Jaisalmer: Maru mahotsav 2026
1/7
अगर आप राजस्थान की असली रूह, उसके लोक संगीत की मिठास और रेगिस्तान के जादुई सन्नाटे को उत्सव के शोर में बदलते देखना चाहते हैं, तो अपना बैग पैक कर लीजिए. राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित होने वाला विश्व प्रसिद्ध मरू महोत्सव (Desert Festival) इस साल 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक जैसलमेर की सुनहरी रेत पर अपनी छटा बिखेरने के लिए तैयार है.
2/7
Jaisalmer: Maru mahotsav 2026
2/7
तीन दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि राजस्थान की जीवंत परंपराओं का एक भव्य कोलाज है. जैसलमेर के स्वर्ण धोरो (Sand Dunes) के बीच जब लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हैं, तो पूरा रेगिस्तान संगीत के सुरों से जीवंत हो उठता है.