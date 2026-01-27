Jaisalmer Maru Mahotsav 2026: स्वर्ण नगरी के धोरो पर सजेगा लोक संस्कृति का मेला, 30 जनवरी से होगा भव्य आगाज

1/7

अगर आप राजस्थान की असली रूह, उसके लोक संगीत की मिठास और रेगिस्तान के जादुई सन्नाटे को उत्सव के शोर में बदलते देखना चाहते हैं, तो अपना बैग पैक कर लीजिए. राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित होने वाला विश्व प्रसिद्ध मरू महोत्सव (Desert Festival) इस साल 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक जैसलमेर की सुनहरी रेत पर अपनी छटा बिखेरने के लिए तैयार है.