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जैसलमेर में दिन में छा गया घोर अंधेरा, तेज रफ्तार से चली काली-पीली आंधी

Edited bySneha AggarwalReported byShankar dan
Published: May 31, 2026, 05:58 PM|Updated: May 31, 2026, 05:58 PM

Jaisalmer News: जैसलमेर के रामगढ़ कस्बे में अचानक उठे विशाल रेत के बवंडरों और काली-पीली धूलभरी आंधी चली. तेज हवाओं के साथ फैले धूल और रेत के घने गुबार से दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया.
 

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राजस्थान के जैसलमेर के रामगढ़ कस्बे में 31 मई यानी आज अचानक से विशाल रेत का बवंडर उठने लगा. इस दौरान काली-पीली आंधी ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया.
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इस दौरान तेज हवाओं के साथ आई धूलभरी आंधी ने पूरे कस्बे में अंधेरा छा गया, जिससे दिन में ही रात जैसा माहौल हो गया. कुछ ही मिनटों में दृश्यता बेहद कम हो गई और लोगों को काफी परेशानी होने लगी. इस दौरान कई जिलों में बिजली गुल हो गई.
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ऐसे में आंधी के चलते बाजारों और सड़कों पर गतिविधियां प्रभावित हुई. वहीं, कई क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई. अचानक बदले मौसम के इस रौद्र रूप ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया.
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बीते दिन प्रदेश के बीकानेर क्षेत्र महाजन में भी रेत के विशाल बवंडर उठने लगा. तेज हवाओं के साथ उठे धूल और रेत के गुबार से पूरे इलाके में अंधेरे छा गया.
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इसके अलावा चूरू जिले में दिन में ही अंधेरा छा गया. तेज धूल भरी आंधी और धूल के विशाल बवंडरों ने पूरे आसमान में रेत ही रेत छा गई. घूल का गुबार इतना घना था कि कुछ मीटर की दूरी तक देख पाना भी मुश्किल हो गया था.
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