/जैसलमेर में दिन में छा गया घोर अंधेरा, तेज रफ्तार से चली काली-पीली आंधी

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Jaisalmer News इस दौरान तेज हवाओं के साथ आई धूलभरी आंधी ने पूरे कस्बे में अंधेरा छा गया, जिससे दिन में ही रात जैसा माहौल हो गया. कुछ ही मिनटों में दृश्यता बेहद कम हो गई और लोगों को काफी परेशानी होने लगी. इस दौरान कई जिलों में बिजली गुल हो गई.