Jaisalmer: कभी उठाता तो कभी चिल्लाता, मां के शव से 3 दिन लिपटकर रोता रहा बेबी कैमल

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दुनिया में मां का आंचल हर बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है. चाहे इंसान हो या जानवर, मां अपने बच्चे की हिफाजत के लिए खुद को खतरे में डाल देती है. उनके अंदर भी ये भावना होती है कि उन्हें अपने बच्चे को सारी मुसीबतों से बचाकर रखना है. बच्चे भी अपनी मां के प्यार और उसकी ममता को समझते हैं तभी तो एक ऊंट को अपनी मां के शव के पास तीन दिनों तक रोते हुए देखा गया.