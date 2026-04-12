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Jaisalmer: कभी उठाता तो कभी चिल्लाता, मां के शव से 3 दिन लिपटकर रोता रहा बेबी कैमल

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर के लाठी गांव में एक दिल को झकझोर देने वाली घटना देखने को मिली, जहां मां की मौत के बाद ऊंट का बच्चा शव से लिपटकर तीन दिन रोता रहा. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByShankar dan
Published:Apr 12, 2026, 07:28 PM IST | Updated:Apr 12, 2026, 07:28 PM IST
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Photograph: AI IMAGE

दुनिया में मां का आंचल हर बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है. चाहे इंसान हो या जानवर, मां अपने बच्चे की हिफाजत के लिए खुद को खतरे में डाल देती है. उनके अंदर भी ये भावना होती है कि उन्हें अपने बच्चे को सारी मुसीबतों से बचाकर रखना है. बच्चे भी अपनी मां के प्यार और उसकी ममता को समझते हैं तभी तो एक ऊंट को अपनी मां के शव के पास तीन दिनों तक रोते हुए देखा गया.
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दिल को झकझोर देने वाली ये घटना जैसलमेर के लाठी गांव में देखने को मिली. यहां ट्रेन कि चपेट में आने से ऊंटनी की मौत हो गई लेकिन उसके साथ उसका बच्चा सुरक्षित बच गया.