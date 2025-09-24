जैसलमेर में नवरात्र पर उमड़ा 'सफेद सारस' का झुंड, जानें क्यों माना जाता है शुभ संकेत!

जैसलमेर के सुनहरी रेत वाले धोलिया गांव में एक ऐसा अद्भुत नज़ारा देखने को मिला, जिसने न सिर्फ वन्यजीव प्रेमियों को, बल्कि स्थानीय लोगों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया. नवरात्र के पावन दिनों में, पहली बार 13 व्हाइट स्टॉर्क (सफेद सारस) का एक बड़ा झुंड यहां देखा गया. यह घटना महज एक दुर्लभ दृश्य नहीं, बल्कि शुभता और सौभाग्य का एक पवित्र संकेत मानी जा रही है.