जैसलमेर में नवरात्र पर उमड़ा 'सफेद सारस' का झुंड, जानें क्यों माना जाता है शुभ संकेत!
Rajasthan News: नवरात्रि के दौरान जैसलमेर में सफेद सारस का झुंड दिखना शुभता और सौभाग्य का संकेत है. यह दुर्लभ घटना बताती है कि जैसलमेर प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण और सुरक्षित ठिकाना बन रहा है.
सफेद सारस
जैसलमेर के सुनहरी रेत वाले धोलिया गांव में एक ऐसा अद्भुत नज़ारा देखने को मिला, जिसने न सिर्फ वन्यजीव प्रेमियों को, बल्कि स्थानीय लोगों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया. नवरात्र के पावन दिनों में, पहली बार 13 व्हाइट स्टॉर्क (सफेद सारस) का एक बड़ा झुंड यहां देखा गया. यह घटना महज एक दुर्लभ दृश्य नहीं, बल्कि शुभता और सौभाग्य का एक पवित्र संकेत मानी जा रही है.
ईश्वरीय संदेश
सफेद सारस को आध्यात्मिक रूप से एक स्वर्गीय संदेशवाहक माना जाता है. मान्यता है कि यह पक्षी दिव्य लोकों और इंसानों के बीच एक कड़ी का काम करता है, और इसका दिखना इस बात का संकेत है कि आपको ईश्वरीय संदेश प्राप्त हो रहे हैं.