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राजकोट AIIMS MBBS छात्र आत्महत्या मामले में हुए बड़े खुलासे, 17 पेज के सुसाइड नोट में किया महिला सहपाठी का जिक्र

Rajasthan Crime: राजस्थान के जैसलमेर जिले का रहने वाला 23 वर्षीय रतन कुमार मेघवाल गुजरात के राजकोट स्थित एम्स में MBBS की पढ़ाई कर रहा था, जिसने आत्महत्या कर ली. वहीं, इस मामले में पांच आरोपी छात्रों को गिरफ्तार किया गया है. जानें पूरा मामला. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByShankar dan
Published:Mar 16, 2026, 01:42 PM IST | Updated:Mar 16, 2026, 01:42 PM IST
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Rajkot AIIMS MBBS Student Case

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गुजरात के राजकोट स्थित एम्स में MBBS के अंतिम वर्ष के छात्र रतन कुमार मेघवाल की आत्महत्या के मामले में पुलिस जांच में बड़े खुलासे हुए हैं. सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों के आधार पर पुलिस ने पांच आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर कोर्ट से रिमांड पर लिया है.जैसलमेर जिले के फलसूंड निवासी 23 वर्षीय रतन कुमार मेघवाल पिछले चार वर्षों से राजकोट एम्स में MBBS की पढ़ाई कर रहा था. 14 मार्च 2026 की सुबह करीब 4 बजे उसने जामनगर रोड स्थित घन्टेश्वर क्षेत्र के पास ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली.
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घटनास्थल पर रेलवे पुलिस को रतनकुमार का बैग मिला, जिसमें मोबाइल फोन, टैबलेट और एक नोटबुक बरामद हुई. नोटबुक में हिंदी और अंग्रेजी में लिखा 17 पेज का सुसाइड नोट मिला. इसमें रतन ने लिखा कि जनवरी 2026 से कुछ सहपाठी छात्र उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे.सुसाइड नोट में उसने 27 जनवरी को हुई मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का भी जिक्र किया है. रतन ने अपने नोट को 'डाइंग डिक्लेरेशन' मानते हुए पांच छात्रों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है. सुसाइड नोट में प्राणव पालीवाल, अस्मित शर्मा, युवराज चौधरी (राजस्थान), निर्विघ्नम यादव (हरियाणा) और आयुष यादव (भरूच, गुजरात) के नाम लिखे गए हैं. रतन ने आरोप लगाया कि एक महिला मित्र के साथ संबंध होने की आशंका के कारण ये छात्र उसे लगातार परेशान कर रहे थे.