राजकोट AIIMS MBBS छात्र आत्महत्या मामले में हुए बड़े खुलासे, 17 पेज के सुसाइड नोट में किया महिला सहपाठी का जिक्र

घटनास्थल पर रेलवे पुलिस को रतनकुमार का बैग मिला, जिसमें मोबाइल फोन, टैबलेट और एक नोटबुक बरामद हुई. नोटबुक में हिंदी और अंग्रेजी में लिखा 17 पेज का सुसाइड नोट मिला. इसमें रतन ने लिखा कि जनवरी 2026 से कुछ सहपाठी छात्र उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे.सुसाइड नोट में उसने 27 जनवरी को हुई मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का भी जिक्र किया है. रतन ने अपने नोट को 'डाइंग डिक्लेरेशन' मानते हुए पांच छात्रों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है. सुसाइड नोट में प्राणव पालीवाल, अस्मित शर्मा, युवराज चौधरी (राजस्थान), निर्विघ्नम यादव (हरियाणा) और आयुष यादव (भरूच, गुजरात) के नाम लिखे गए हैं. रतन ने आरोप लगाया कि एक महिला मित्र के साथ संबंध होने की आशंका के कारण ये छात्र उसे लगातार परेशान कर रहे थे.