ताबड़तोड़ ओले और बारिश से भीगेगा जैसलमेर! गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट

Photograph: File Photo

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, अगले कुछ घंटों में जैसलमेर में आकाशीय बिजली चमकने, तेज मेघगर्जन, आंधी और तेज हवा (40-50 किलोमीटर प्रति घंटा) के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. साथ ही कुछ क्षेत्रों में ताबड़तोड़ ओलावृष्टि भी होने की प्रबल संभावना जताई गई है.