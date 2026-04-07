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ताबड़तोड़ ओले और बारिश से भीगेगा जैसलमेर! गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट

Jaisalmer Weather Update: राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित जैसलमेर जिले में मौसम विभाग ने एक बार फिर सख्त चेतावनी जारी की है. 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 07, 2026, 08:38 AM IST | Updated:Apr 07, 2026, 08:38 AM IST
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Photograph: File Photo

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, अगले कुछ घंटों में जैसलमेर में आकाशीय बिजली चमकने, तेज मेघगर्जन, आंधी और तेज हवा (40-50 किलोमीटर प्रति घंटा) के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. साथ ही कुछ क्षेत्रों में ताबड़तोड़ ओलावृष्टि भी होने की प्रबल संभावना जताई गई है.
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Photograph: File Photo

विभाग ने इस क्षेत्र के लिए ओरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, जैसलमेर सहित आसपास के इलाकों में अचानक मौसम बदल सकता है. तेज हवा के साथ बड़े-बड़े ओले गिरने की आशंका है, जिससे फसलों, पशुधन और आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ सकता है.