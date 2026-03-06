Golden City की 10 सबसे शानदार लोकेशन, फोटो देखकर ही बना लेगें घूमने का प्लान

अगर आप राजस्थान की असली खूबसूरती और रेगिस्तान के जादू को महसूस करना चाहते हैं, तो गोल्डन सिटी जैसलमेर से बेहतर कोई जगह नहीं है. मार्च का महीना आधा बीतने से पहले यहां का मौसम घूमने के लिए अनुकूल रहता है. थार रेगिस्तान की गोद में बसा यह शहर अपनी सुनहरी नक्काशी और अजेय किलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है.