Golden City की 10 सबसे शानदार लोकेशन, फोटो देखकर ही बना लेगें घूमने का प्लान

Rajasthan Tourism: थार रेगिस्तान का प्रहरी जैसलमेर अपनी सुनहरी वास्तुकला और सोनार किले के लिए प्रसिद्ध है. मार्च की गर्मी बढ़ने से पहले कुलधरा, तन्नोट माता और पटवों की हवेली जैसी जगहों पर घूमना एक यादगार अनुभव साबित होता है.

Published:Mar 06, 2026, 01:29 PM IST | Updated:Mar 06, 2026, 01:29 PM IST
अगर आप राजस्थान की असली खूबसूरती और रेगिस्तान के जादू को महसूस करना चाहते हैं, तो गोल्डन सिटी जैसलमेर से बेहतर कोई जगह नहीं है. मार्च का महीना आधा बीतने से पहले यहां का मौसम घूमने के लिए अनुकूल रहता है. थार रेगिस्तान की गोद में बसा यह शहर अपनी सुनहरी नक्काशी और अजेय किलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है.
जैसलमेर का किला- यह दुनिया के उन गिने-चुने किलों में से है जहां आज भी आबादी निवास करती है. त्रिकुटा पर्वत पर स्थित यह किला पीले बलुआ पत्थर से बना है, जो सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकता है. इसके भीतर आज भी पूर्वजों की पीढ़ियां, दुकानें और होटल मौजूद हैं.