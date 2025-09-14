Zee Rajasthan
अक्टूबर-नवंबर में बेस्ट हैं राजस्थान की ये दिलचस्प जगहें, नजारे ऐसे जीत लेंगे दिल!

Jaisalmer Tourism: जैसलमेर को राजस्थान का'गोल्डन सिटी' कहते हैं, दिवाली की छुट्टियों के लिए यह घूमने की एक बेहतरीन जगह है. यहां आप जैसलमेर का किला, सैम सैंड ड्यून्स, पटवों की हवेली, गड़सर झील और कुलधरा गांव जैसी खूबसूरत जगहों का आनंद ले सकते हैं.

Jaisalmer Tourism

जैसलमेर राजस्थान का एक ऐसा शहर है जो अपनी भव्यता, ऐतिहासिक किलों और सुनहरे रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध है. दिवाली की छुट्टियों में यहां का शांत और मनमोहक माहौल इसे एक बेहतरीन यात्रा स्थल बनाता है.
जैसलमेर का किला

दुनिया के सबसे पुराने किलों में से एक, यह किला पीले बलुआ पत्थर से बना है. इसे "सोनार किला" भी कहते हैं. शाम के समय जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं, तो यह सोने जैसा चमकता है, जो एक अविस्मरणीय नजारे बनाता है.