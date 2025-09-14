अक्टूबर-नवंबर में बेस्ट हैं राजस्थान की ये दिलचस्प जगहें, नजारे ऐसे जीत लेंगे दिल!

Jaisalmer Tourism: जैसलमेर को राजस्थान का'गोल्डन सिटी' कहते हैं, दिवाली की छुट्टियों के लिए यह घूमने की एक बेहतरीन जगह है. यहां आप जैसलमेर का किला, सैम सैंड ड्यून्स, पटवों की हवेली, गड़सर झील और कुलधरा गांव जैसी खूबसूरत जगहों का आनंद ले सकते हैं.