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Jaisalmer Weather: जैसलमेर में बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए काले बादल

Jaisalmer Weather Update: राजस्थान के जैसलमेर जिले में अचानक मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है. सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो गया है. जानें मौसम का ताजा अपडेट. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByShankar dan
Published:Mar 18, 2026, 06:35 PM IST | Updated:Mar 18, 2026, 06:35 PM IST
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राजस्थान के जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया, जिससे आमजन के साथ-साथ किसानों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं. सुबह से ही आसमान में घने काले बादलों ने डेरा डाल रखा है. आसमान में घने काले बादल छाने से आमजन को सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे है.
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धूप नहीं निकलने से वातावरण में ठंडक घुल गई है और ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो गया है. गर्मी के मौसम में अचानक आई इस ठंडक ने लोगों को सर्दी जैसा अहसास करा दिया है. जहां एक ओर आमजन इस बदले मौसम का अनुभव कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं.