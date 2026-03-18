Jaisalmer Weather: जैसलमेर में बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए काले बादल

धूप नहीं निकलने से वातावरण में ठंडक घुल गई है और ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो गया है. गर्मी के मौसम में अचानक आई इस ठंडक ने लोगों को सर्दी जैसा अहसास करा दिया है. जहां एक ओर आमजन इस बदले मौसम का अनुभव कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं.