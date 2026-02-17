जल जीवन मिशन घोटाले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां, किसी के उदयपुर के फाइव स्टार होटल से तो किसी को रेलवे स्टेशन से किया अरेस्ट

1/7

Jal Jeevan Mission Scam Action Update: जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी की छापों के बाद एक बार फिर से जलदाय महकमे में हड़कंप मच गया है. एसआईटी एसीबी ने रिटायर्ड आईएएस अफसर सुबोध अग्रवाल समेत 10 अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी की. सूत्रों की मानें तो जलदाय विभाग के कई इंजीनियर्स को एसीबी ने हिरासत में लिया है. खबरों की मानें तो चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल को उदयपुर के फाइव स्टार होटल से पकड़ा, जबकि एक्सईएन विशाल सक्सेना को बाड़मेर रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया है. एसीबी की जयपुर के साथ साथ बाड़मेर, दिल्ली, सीकर, बिहार, झारखंड, जालोर सहित 15 जगहों छापेमारी चल रही है. जेजेएम एसीबी SIT के अध्यक्ष एसपी पुष्पेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में सर्च चल रहा है.