जल जीवन मिशन घोटाले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां, किसी के उदयपुर के फाइव स्टार होटल से तो किसी को रेलवे स्टेशन से किया अरेस्ट

Jal Jeevan Mission Scam Action Update: जल जीवन मिशन घोटाले में एसआईटी एसीबी के बाद जलदाय महकमे में हड़कंप मच गया. रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल समेत 10 अफसरों के 15 ठिकानों पर छापेमारी कर कई अफसरों को हिरासत में लिया गया है. क्या अब जल जीवन मिशन में बड़े मगरमच्छों की गिरफ्तारियां होंगी? देखे इस रिपोर्ट में!
 

Published: Feb 17, 2026, 02:13 PM IST | Updated: Feb 17, 2026, 02:13 PM IST
Jal Jeevan Mission Scam Action Update: जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी की छापों के बाद एक बार फिर से जलदाय महकमे में हड़कंप मच गया है. एसआईटी एसीबी ने रिटायर्ड आईएएस अफसर सुबोध अग्रवाल समेत 10 अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी की. सूत्रों की मानें तो जलदाय विभाग के कई इंजीनियर्स को एसीबी ने हिरासत में लिया है. खबरों की मानें तो चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल को उदयपुर के फाइव स्टार होटल से पकड़ा, जबकि एक्सईएन विशाल सक्सेना को बाड़मेर रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया है. एसीबी की जयपुर के साथ साथ बाड़मेर, दिल्ली, सीकर, बिहार, झारखंड, जालोर सहित 15 जगहों छापेमारी चल रही है. जेजेएम एसीबी SIT के अध्यक्ष एसपी पुष्पेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में सर्च चल रहा है.
किस किस के छापे, इनसे पूछताछ नाम तत्कालीन पद सुबोध अग्रवाल पीएचईडी एसीएस केडी गुप्ता शहरी चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल स्पेशल प्रोजेक्ट चीफ इंजीनियर डीके गौड तकनीकी चीफ इंजीनियर निरिल कुमार अधीक्षण अभियंता सुशील शर्मा एफए शुभांशु दीक्षित अतिरिक्त मुख्य अभियंता अरूण श्रीवास्तव अतिरिक्त मुख्य अभियंता महेंद्र सोनी अधीक्षण अभियंता विशाल सक्सेना अधीशाषी अभियंता,शाहपुरा