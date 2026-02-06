जालोर के इस परिवार ने 140 बीघा खेत में खड़ा किया खेजड़ी का जंगल, तीन पीढ़ियां निभा रहीं परंपरा, देखें Photos

राजस्थान में राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए इन दिनों आंदोलन से लेकर जन-जागरूकता तक की आवाजें बुलंद हैं. बीकानेर से लेकर जैसलमेर और जालोर तक खेजड़ी संरक्षण को लेकर संत, किसान और पर्यावरण प्रेमी सड़कों पर उतर आए हैं. इसी बीच जालोर जिले के सायला उपखंड के हरमू गांव से एक ऐसी मिसाल सामने आई है, जो खेजड़ी संरक्षण की जीवंत कहानी बन चुकी है. यह कहानी है एक ऐसे किसान परिवार की, जिसने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी 140 बीघा उपजाऊ जमीन पर 17 वर्षों तक खेती नहीं की और वहां खेजड़ी का जंगल खड़ा कर दिया. आज इस जमीन पर करीब 35सौ से अधिक खेजड़ी और नीम के पेड़ लहलहा रहे हैं, जिनके बीच नीलगाय, हिरण और अन्य वन्य जीव खुलेआम विचरण करते नजर आते हैं.