जालोर के इस परिवार ने 140 बीघा खेत में खड़ा किया खेजड़ी का जंगल, तीन पीढ़ियां निभा रहीं परंपरा, देखें Photos

Rajasthan news: जालोर के हरमू गांव के मुराददान ने 140 बीघा ज़मीन पर 3500 खेजड़ी के पेड़ उगाकर जंगल बसाया है. खेती का त्याग कर पर्यावरण बचाने वाले इस परिवार को अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Heeralal bhati
Published: Feb 06, 2026, 12:54 PM IST | Updated: Feb 06, 2026, 12:54 PM IST
Khejri Jungle Jalore: Success Story

राजस्थान में राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए इन दिनों आंदोलन से लेकर जन-जागरूकता तक की आवाजें बुलंद हैं. बीकानेर से लेकर जैसलमेर और जालोर तक खेजड़ी संरक्षण को लेकर संत, किसान और पर्यावरण प्रेमी सड़कों पर उतर आए हैं. इसी बीच जालोर जिले के सायला उपखंड के हरमू गांव से एक ऐसी मिसाल सामने आई है, जो खेजड़ी संरक्षण की जीवंत कहानी बन चुकी है. यह कहानी है एक ऐसे किसान परिवार की, जिसने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी 140 बीघा उपजाऊ जमीन पर 17 वर्षों तक खेती नहीं की और वहां खेजड़ी का जंगल खड़ा कर दिया. आज इस जमीन पर करीब 35सौ से अधिक खेजड़ी और नीम के पेड़ लहलहा रहे हैं, जिनके बीच नीलगाय, हिरण और अन्य वन्य जीव खुलेआम विचरण करते नजर आते हैं.
Khejri Jungle Jalore: Success Story

हरमू गांव निवासी पाबूदान इस प्रेरक पहल के सूत्रधार थे. वर्ष 1998 में उन्होंने खेजड़ी के संरक्षण का बीड़ा उठाया. हालांकि आज वे इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी सोच और विचार उनके बेटे मुराददान और पोते चदनादान आगे बढ़ा रहे हैं. पाबूदान के पोते चदनादान बताते हैं 'मेरे दादा कहा करते थे कि खेजड़ी मारवाड़ की तुलसी है. तुलसी को काटा नहीं जाता, पूजा जाता है. उसी विचार के साथ उन्होंने खेती छोड़कर खेजड़ी का जंगल बसाया. आज हम उसी परंपरा को निभा रहे हैं.'