जालोर की बेटी ने दुनिया में बजाया डंका, मिस इंडिया ग्लैम स्टार-2026 का खिताब जीता

जालोर जिले के सायला कस्बे से एक गर्व की खबर सामने आई है, जिसने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है. जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित सौंदर्य एवं मॉडलिंग प्रतियोगिता मिस इंडिया ग्लैम – सीजन 7 वर्ष 2026 में सायला की बेटी संजना राजपुरोहित ने शानदार सफलता हासिल करते हुए मिस इंडिया ग्लैम स्टार 2026 का खिताब अपने नाम किया है.