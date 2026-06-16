/राजस्थान में कबाड़ से बना गजब का 'वंडर पार्क', 24 लाख के प्रोजेक्ट ने डूंगरपुर को दिलाई नई पहचान

4 /5

Dungarpur Wonder Park वंडर पार्क में 1,000 किलो पुराने वेस्ट टायरों का उपयोग करके एक विशाल हाथी की प्रतिमा बनाई गई है. इसके साथ ही 350 किलो बोतल के ढक्कनों से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता हुआ ग्लोब तैयार किया गया है. वही वेस्ट मेटल का उपयोग कर भारत का सुंदर नक्शा बनाया गया है. इसके अलावा 1,500 किलो स्क्रैप से शेर, 200 किलो मेटल से झाड़ू पकड़े व्यक्ति की प्रतिमा, और ऑक्सीजन मास्क व सिलेंडर लगाए हुए बच्चे की आकृति भी बनाई गई है. आयुक्त ने बताया कि यह पार्क न केवल शहरवासियों के लिए मनोरंजन और सेल्फी पॉइंट बनेगा, बल्कि स्वच्छता की प्रेरणा का एक बड़ा केंद्र भी साबित होगा.