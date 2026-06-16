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राजस्थान में कबाड़ से बना गजब का 'वंडर पार्क', 24 लाख के प्रोजेक्ट ने डूंगरपुर को दिलाई नई पहचान

Edited bySandhya YadavReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jun 16, 2026, 12:33 PM|Updated: Jun 16, 2026, 12:33 PM

Dungarpur Wonder Park: राजस्थान के डूंगरपुर में 24 लाख रुपये की लागत से अनोखा 'वंडर पार्क' तैयार हो रहा है. करीब 5 टन कबाड़ से हाथी, शेर, ग्लोब और भारत का नक्शा जैसी आकर्षक कलाकृतियां बनाई गई हैं. यह पार्क 'वेस्ट टू वेल्थ' और स्वच्छता का बड़ा संदेश देगा.
 

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Dungarpur Wonder Park

Dungarpur Wonder Park: डूंगरपुर शहर एक बार फिर स्वच्छता और नवाचार की नई मिसाल पेश कर रहा है. डूंगरपुर नगरपरिषद द्वारा शहर के वसुंधरा विहार स्थित तीर्थंकर पार्क को एक विशेष ''वंडर पार्क'' के रूप में विकसित किया जा रहा है. लगभग 24 लाख रुपये की लागत से बन रहे इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ बेकार पड़े कबाड़ और स्क्रैप मटेरियल से बेहद आकर्षक कलाकृतियाँ तैयार की गई हैं. यह अनूठा प्रयास न केवल शहर की खूबसूरती बढ़ा रहा है, बल्कि लोगों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा संदेश भी दे रहा है.
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डूंगरपुर नगरपरिषद की ओर से शहर के वसुंधरा विहार स्थित तीर्थंकर पार्क को वंडर पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है. डूंगरपुर नगरपरिषद के आयुक्त प्रकाश डूडी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पार्क को भव्य रूप देने के लिए 24 लाख रुपये का टेंडर जारी किया गया था. इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने का जिम्मा ''हुनर ट्राइब फाउंडेशन'' की टीम को सौंपा गया है.
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इस पार्क को सजाने के लिए करीब 4 से 5 टन स्क्रैप (कबाड़) का उपयोग किया गया है. खास बात यह है कि इस मटीरियल को केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि राजस्थान, बंगाल और मध्यप्रदेश सहित देश के कई राज्यों से जुटाया गया था. अलग-अलग राज्यों से आए हुनरमंद कलाकारों की टीमों ने लगभग 50 से 60 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद इन बेजान स्क्रेप को खूबसूरत आकृतियों में तब्दील कर दिया है.
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वंडर पार्क में 1,000 किलो पुराने वेस्ट टायरों का उपयोग करके एक विशाल हाथी की प्रतिमा बनाई गई है. इसके साथ ही 350 किलो बोतल के ढक्कनों से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता हुआ ग्लोब तैयार किया गया है. वही वेस्ट मेटल का उपयोग कर भारत का सुंदर नक्शा बनाया गया है. इसके अलावा 1,500 किलो स्क्रैप से शेर, 200 किलो मेटल से झाड़ू पकड़े व्यक्ति की प्रतिमा, और ऑक्सीजन मास्क व सिलेंडर लगाए हुए बच्चे की आकृति भी बनाई गई है. आयुक्त ने बताया कि यह पार्क न केवल शहरवासियों के लिए मनोरंजन और सेल्फी पॉइंट बनेगा, बल्कि स्वच्छता की प्रेरणा का एक बड़ा केंद्र भी साबित होगा.
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डूंगरपुर नगरपरिषद का यह कदम ''वेस्ट टू वेल्थ'' की अवधारणा को पूरी तरह चरितार्थ करता है. नगरपरिषद आयुक्त प्रकाश डूडी के अनुसार, यह वंडर पार्क आने वाले दिनों में न केवल शहरवासियों और पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा मनोरंजन स्थल और सेल्फी पॉइंट बनेगा, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को रीसाइक्लिंग और स्वच्छता की प्रेरणा देने वाला एक बड़ा केंद्र भी साबित होगा. डूंगरपुर का यह मॉडल देश के अन्य शहरों के लिए भी प्रेरणादायी है.
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