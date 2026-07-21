/झालावाड़ में मानसून का कहर, सड़कें बनीं दरिया, 3 फीट पानी में डूबी पुलिया

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Jhalawar Weather हालांकि मानसून की शुरुआती बारिश ने नगर परिषद द्वारा शहर में की गई सफाई व्यवस्थाओं की भी पोल खोल कर रखती है. आज सुबह से शुरू हुई बारिश के बाद झालावाड़ शहर के विभिन्न इलाकों में जल भराव की स्थिति भी पैदा हो गई शहर के पुरानी जेल रोड इलाके में भी नालियां दरिया बनकर सड़कों पर बह निकली, जिसके चलते शहरवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा.