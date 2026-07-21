/झालावाड़ में मानसून का कहर, सड़कें बनीं दरिया, 3 फीट पानी में डूबी पुलिया

झालावाड़ जिले से राहत भरी खबर सामने आ रही है. करीब एक पखवाड़े के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इंद्रदेव मेहरबान हो गए हैं. मंगलवार सुबह से जिलेभर में बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसने किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है. वहीं, उमस भरी गर्मी से भी आमजन को बड़ी राहत मिली है.
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झालावाड़ जिले में मंगलवार सुबह से ही मानसून ने जोरदार वापसी की. जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला दोपहर तक लगातार जारी रहा. जिला मुख्यालय पर भी मेघ जमकर बरसे, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया.
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हालांकि मानसून की शुरुआती बारिश ने नगर परिषद द्वारा शहर में की गई सफाई व्यवस्थाओं की भी पोल खोल कर रखती है. आज सुबह से शुरू हुई बारिश के बाद झालावाड़ शहर के विभिन्न इलाकों में जल भराव की स्थिति भी पैदा हो गई शहर के पुरानी जेल रोड इलाके में भी नालियां दरिया बनकर सड़कों पर बह निकली, जिसके चलते शहरवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा.
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उधर जिले के मनोहरथाना क्षेत्र में भी लगातार बारिश के चलते परवन नदी उफान पर आ गई. नदी का जलस्तर बढ़ने से कस्बे की छुट्टी पुलिया पर 3 फीट से अधिक पानी आ गया और थानेश्वर महादेव मंदिर भी आधा डूब गया. निरंतर जारी बारिश को लेकर आसपास के क्षेत्रों में सतर्कता बरती जा रही है.
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उधर लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के लिए यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं रही. बारिश के अभाव में सूखने लगी खरीफ की फसलों को नया जीवनदान मिला है. किसानों का कहना है कि समय पर हुई इस बारिश से फसलों की बढ़वार बेहतर होगी और अच्छी पैदावार की उम्मीद भी बढ़ गई है.
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मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में भी मानसून के सक्रिय रहने और जिले में अच्छी बारिश होने के संकेत हैं. ऐसे में लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलने के साथ-साथ किसानों की उम्मीदें भी अब फिर से हरी हो गई हैं.
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फिलहाल झालावाड़ में बारिश का यह दौर राहत लेकर आया है. अगर आने वाले दिनों में भी मानसून इसी तरह मेहरबान रहा, तो कृषि और जल स्रोतों दोनों के लिए यह बेहद फायदेमंद साबित होगा.