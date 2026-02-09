विदेशी दूल्हा बना भारतीय दामाद, झुंझुनूं में हुई जूई और मार्को की शादी, देखें तस्वीरें

Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के मंडावा में मुंबई की भावना और उद्योगपति जतिन अंबानी की बेटी जूई का विवाह इटली निवासी मार्को से संपन्न हुआ.रात्रि में पारंपरिक रिसेप्शन के स्थान पर 'फूलों की होली' का आयोजन विशेष आकर्षण बना.