विदेशी दूल्हा बना भारतीय दामाद, झुंझुनूं में हुई जूई और मार्को की शादी, देखें तस्वीरें
Jhunjhunu News: राजस्थान के झुंझुनूं जिले के मंडावा में मुंबई की भावना और उद्योगपति जतिन अंबानी की बेटी जूई का विवाह इटली निवासी मार्को से संपन्न हुआ.रात्रि में पारंपरिक रिसेप्शन के स्थान पर 'फूलों की होली' का आयोजन विशेष आकर्षण बना.
Published: Feb 09, 2026, 02:54 PM IST | Updated: Feb 09, 2026, 02:54 PM IST
राजस्थान के झुंझुनूं जिले के ऐतिहासिक कस्बे मंडावा में भारतीय संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला, जब एक विदेशी दूल्हे ने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ हिंदू रीति-रिवाजों से भारतीय दुल्हन संग सात फेरे लिए.
भव्य आयोजन हेरिटेज मंडावा में हुआ, जहां राजस्थानी हवेलियों की भव्यता और पारंपरिक सजावट ने शादी को शाही अंदाज दे दिया.