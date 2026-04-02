झुंझुनू के लोगों की आंखों में 2 अप्रैल को धूल झोंकेगा मौसम! IMD ने तेज हवा के साथ जारी किया बारिश का अलर्ट

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मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में यह गतिविधि देखने को मिल रही है. झुंझुनू के अलावा अलवर, दौसा, जयपुर, सीकर और भरतपुर जैसे जिलों में भी इसी तरह के मौसम की संभावना जताई जा रही है.