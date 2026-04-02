झुंझुनू के लोगों की आंखों में 2 अप्रैल को धूल झोंकेगा मौसम! IMD ने तेज हवा के साथ जारी किया बारिश का अलर्ट

Published:Apr 02, 2026, 08:38 AM IST | Updated:Apr 02, 2026, 08:38 AM IST
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Jhunjhunu Weather Update
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Photograph: Ai image
विभाग के अनुसार, आज और अगले कुछ दिनों में जिले में मेघगर्जन (Thunderstorm) के साथ हल्की बारिश (Light Rain), आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना है. हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है.
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Jhunjhunu Weather Update
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Photograph: Ai image
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में यह गतिविधि देखने को मिल रही है. झुंझुनू के अलावा अलवर, दौसा, जयपुर, सीकर और भरतपुर जैसे जिलों में भी इसी तरह के मौसम की संभावना जताई जा रही है.