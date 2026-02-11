जोधपुर की मशहूर मावा कचौरी, एक बार खा लिया तो चाटते रह जाएंगे अंगुलियां, नोट कर ले तुरंत ये रेसिपी

आमतौर पर कचौरी का नाम सुनते ही हमारे मन में दाल या आलू की तीखी कचौरी का ख्याल आता है, लेकिन राजस्थान ने दुनिया को 'मीठी मावा कचौरी' का एक अनोखा तोहफा दिया है. सूखे मेवों और शुद्ध मावे से भरी यह कचौरी जब केसरिया चाशनी में डूबकर बाहर आती है, तो इसकी खुशबू और ज़ायका किसी को भी अपना दीवाना बना दे. यही कारण है कि देशी पर्यटकों के साथ-साथ विदेशी सैलानी भी इसका स्वाद चखने के लिए खिंचे चले आते हैं.