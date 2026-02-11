जोधपुर की मशहूर मावा कचौरी, एक बार खा लिया तो चाटते रह जाएंगे अंगुलियां, नोट कर ले तुरंत ये रेसिपी
Rajasthan famous Dish: जोधपुर की मावा कचौरी अपने शाही स्वाद और केसरिया चाशनी के लिए प्रसिद्ध है. मावे और सूखे मेवों से भरपूर यह कचौरी राजस्थान के पारंपरिक जायके का बेहतरीन उदाहरण है, जिसे खाकर हर कोई रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाता है.
Published: Feb 11, 2026, 12:16 PM IST | Updated: Feb 11, 2026, 12:16 PM IST
Rajasthan famous Dish: Jodhpuri Mawa Kachori
राजस्थान अपनी वीरता और किलों के साथ-साथ अपने राजसी खान-पान के लिए भी विश्व विख्यात है. यहां का भोजन उतना ही रंगीन और विविधतापूर्ण है, जितनी यहां की परंपराएं. यदि आप राजस्थान की यात्रा पर हैं और आपने यहां के तीखे-चटपटे व्यंजनों के बाद कुछ मीठा नहीं चखा, तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी. और जब बात मीठे की हो, तो जुबां पर सबसे पहला नाम आता है-जोधपुर की प्रसिद्ध 'मावा कचौरी'.
आमतौर पर कचौरी का नाम सुनते ही हमारे मन में दाल या आलू की तीखी कचौरी का ख्याल आता है, लेकिन राजस्थान ने दुनिया को 'मीठी मावा कचौरी' का एक अनोखा तोहफा दिया है. सूखे मेवों और शुद्ध मावे से भरी यह कचौरी जब केसरिया चाशनी में डूबकर बाहर आती है, तो इसकी खुशबू और ज़ायका किसी को भी अपना दीवाना बना दे. यही कारण है कि देशी पर्यटकों के साथ-साथ विदेशी सैलानी भी इसका स्वाद चखने के लिए खिंचे चले आते हैं.