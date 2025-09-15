जोधपुर की गुलाब जामुन सब्जी खाई क्या? ग्रेवी ऐसी की मलाई कोफ्ता भी फेल...
Gulab Jamun Curry: जोधपुर की गुलाब जामुन की सब्जी एक अनोखी शाही डिश है, जो मीठे और मसालेदार स्वाद का बेहतरीन संगम है. बिना चाशनी के बने गुलाब जामुन को स्वादिष्ट ग्रेवी में पकाया जाता है, जो इसे खास बनाता है.
Published: Sep 15, 2025, 11:23 AM IST | Updated: Sep 15, 2025, 11:23 AM IST
Gulab Jamun Curry
जोधपुर का जायका सिर्फ रेगिस्तानी थाली तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां की गुलाब जामुन की सब्जी एक ऐसी अनोखी डिश है, जो मीठे और नमकीन के बेहतरीन संगम से आपका दिल जीत लेगी. यह सिर्फ एक पकवान नहीं, बल्कि जोधपुर की पाककला और शाही अंदाज का प्रतीक है.
अगर आप भी खाने-पीने के शौकीन हैं तो एक बार इसे जरूर ट्राई करें...यह सब्जी मीठी गुलाब जामुन को मसालेदार और तीखी ग्रेवी में मिलाकर बनाई जाती है. यह मीठा और तीखा स्वाद एक साथ मिलकर एक ऐसा अनुभव देता है, जो दूसरी किसी भी डिश में नहीं मिलता.