Jodhpur News: जोधपुर में जोजरी नदी में 4 किमी लंबी गुप्त पाइपलाइन से औद्योगिक अपशिष्ट छोड़े जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया. 306 टेक्सटाइल उद्योग बंद किए गए हैं, जबकि अधिकारियों पर कार्रवाई और एसआईटी जांच की तैयारी है.
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Jodhpur News: राजस्थान की जोजरी-लूणी नदी में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तीखी नाराजगी व्यक्त की. अदालत ने जोधपुर के निकट नदी में कथित रूप से चार किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन के जरिए छोड़े जा रहे औद्योगिक गंदे पानी के मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों से जवाब तलब किया है.
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न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सवाल उठाया कि आखिर इतनी बड़ी अवैध पाइपलाइन वर्षों तक अधिकारियों की नजर से कैसे बची रही. कोर्ट ने कहा कि यदि इस प्रकार की गतिविधियां लंबे समय तक चलती रहीं तो यह प्रशासनिक तंत्र की गंभीर विफलता को दर्शाता है.
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दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित समिति ने 27 मई को जोजरी-बांडी-लूणी नदी क्षेत्र का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान समिति को जोधपुर के पास एक गुप्त भूमिगत पाइपलाइन मिली, जिसके माध्यम से बिना उपचारित औद्योगिक अपशिष्ट सीधे जोजरी नदी में छोड़ा जा रहा था. समिति की रिपोर्ट सामने आने के बाद अदालत ने मामले को बेहद गंभीर माना. कोर्ट ने कहा कि यदि लगातार निगरानी के बावजूद इस तरह का अवैध डिस्चार्ज हो रहा था तो यह प्रशासनिक व्यवस्था की बड़ी विफलता का उदाहरण है.
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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) के संचालक, संबंधित उद्योग और स्थानीय अधिकारी आखिर क्या कर रहे थे. अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर वर्षों से न्यायिक हस्तक्षेप और विभिन्न आदेश दिए जा रहे हैं, इसके बावजूद राजस्थान की नदियों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. कोर्ट ने संकेत दिए कि यदि आवश्यकता महसूस हुई तो मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को भी सौंपी जा सकती है.
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राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने अदालत को बताया कि समिति की रिपोर्ट मिलते ही तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई. जयपुर से विशेष टीम जोधपुर भेजी गई और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई. उन्होंने कोर्ट को बताया कि जोधपुर क्षेत्र से जुड़े 306 टेक्सटाइल उद्योगों का संचालन फिलहाल बंद कर दिया गया है. साथ ही, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) को भी जांच पूरी होने तक बंद रखा गया है.
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राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी मामले में कार्रवाई करते हुए जोधपुर की रीजनल ऑफिसर कामिनी सोनगरा को एपीओ कर दिया है. इसके अतिरिक्त लैब इंचार्ज देवेंद्र सिंह और एईएन कुणाल खत्री को निलंबित कर दिया गया है. राज्य सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी तथा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की निगरानी में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर निष्पक्ष जांच कराई जाएगी. सरकार का कहना है कि फिलहाल सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राज्य स्तर पर कठोर कार्रवाई जारी है.
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्ष अपर्णा अरोड़ा ने अदालत को भरोसा दिलाया कि अवैध औद्योगिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने समिति की उस रिपोर्ट पर भी गंभीर चिंता जताई, जिसमें जोजरी-बांडी-लूणी नदी तंत्र में बड़े पैमाने पर जहरीले स्लज के जमा होने की बात कही गई है. समिति ने मानसून से पहले वैज्ञानिक तरीके से स्लज हटाने की सिफारिश की है. रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि समय रहते सफाई नहीं होने पर यह प्रदूषण भूजल, कृषि भूमि और आसपास के पर्यावरण को और अधिक नुकसान पहुंचा सकता है.
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अदालत ने राज्य सरकार के आश्वासनों को रिकॉर्ड पर लेते हुए स्पष्ट किया कि अवैध प्रदूषण में शामिल सभी जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. फिलहाल पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है और आने वाले दिनों में इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए जा सकते हैं.