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Jodhpur News वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्ष अपर्णा अरोड़ा ने अदालत को भरोसा दिलाया कि अवैध औद्योगिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने समिति की उस रिपोर्ट पर भी गंभीर चिंता जताई, जिसमें जोजरी-बांडी-लूणी नदी तंत्र में बड़े पैमाने पर जहरीले स्लज के जमा होने की बात कही गई है. समिति ने मानसून से पहले वैज्ञानिक तरीके से स्लज हटाने की सिफारिश की है. रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि समय रहते सफाई नहीं होने पर यह प्रदूषण भूजल, कृषि भूमि और आसपास के पर्यावरण को और अधिक नुकसान पहुंचा सकता है.