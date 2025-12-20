सर्दियों में चाय की चुस्की और तीखा मिर्ची बड़ा, जोधपुर की वो डिश, जिसे देखते ही आ जाए मुंह में पानी

जब बात राजस्थान के स्वाद की हो और जोधपुर के 'मिर्ची बड़े' का जिक्र न आए, ऐसा मुमकिन नहीं. नीली नगरी (Blue City) के नाम से मशहूर जोधपुर की गलियों में सुबह-सुबह उठने वाली छौंक और बेसन की महक सीधे मिर्ची बड़े की कड़ाही से आती है. यह सिर्फ एक स्नैक नहीं, बल्कि मारवाड़ की संस्कृति और मेहमाननवाजी का एक अभिन्न हिस्सा है.