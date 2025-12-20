Zee Rajasthan
सर्दियों में चाय की चुस्की और तीखा मिर्ची बड़ा, जोधपुर की वो डिश, जिसे देखते ही आ जाए मुंह में पानी

Rajasthani Dish: जोधपुर का प्रसिद्ध मिर्ची बड़ा सर्दियों का बेहतरीन स्नैक है. बड़ी मिर्च में आलू और मसालों का चटपटा मिश्रण भरकर, बेसन में लपेटकर इसे कुरकुरा तला जाता है. चाय और चटनी के साथ इसका तीखा स्वाद राजस्थान के सफर को यादगार बनाता है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 20, 2025, 01:25 PM IST | Updated: Dec 20, 2025, 01:25 PM IST
Jodhpur Mirchi Bada

जब बात राजस्थान के स्वाद की हो और जोधपुर के 'मिर्ची बड़े' का जिक्र न आए, ऐसा मुमकिन नहीं. नीली नगरी (Blue City) के नाम से मशहूर जोधपुर की गलियों में सुबह-सुबह उठने वाली छौंक और बेसन की महक सीधे मिर्ची बड़े की कड़ाही से आती है. यह सिर्फ एक स्नैक नहीं, बल्कि मारवाड़ की संस्कृति और मेहमाननवाजी का एक अभिन्न हिस्सा है.
जोधपुर के मिर्ची बड़े की खासियत इसकी बनावट और इसमें भरा जाने वाला खास मसाला है.इसके लिए खास तौर पर बड़ी और कम तीखी हरी मिर्चों का उपयोग किया जाता है.