दिल्ली के अक्षरधाम को टक्कर देगा जोधपुर का नया मंदिर, 7 साल की मेहनत के बाद हुआ भव्य लोकार्पण!
Jodhpur News: जोधपुर का नया अक्षरधाम मंदिर आज लोकार्पित हुआ. यह भारत का तीसरा और दुनिया का पांचवां अक्षरधाम है, जो नागर शैली और इंटरलाकिंग पत्थर प्रणाली से बना है. यह 42 बीघा में फैला एक भव्य धार्मिक और पर्यटन स्थल है.
स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर
आज राजस्थान के जोधपुर शहर में एक ऐतिहासिक दिन है, जहां स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का भव्य लोकार्पण किया गया. पिछले 10 दिनों से चल रहा प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव आज सुबह 7 बजे के अनुष्ठान के साथ संपन्न हुआ. यह मंदिर न केवल एक धार्मिक केंद्र है, बल्कि वास्तुकला का भी एक अद्भुत नमूना है, जिसका लोकार्पण शाम 5 बजे कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में होगा.
जोधपुर
जोधपुर का यह मंदिर अपनी भव्यता के साथ ही अपनी विशिष्ट पहचान के लिए भी जाना जाएगा. यह भारत में तीसरा और पूरी दुनिया में पांचवां अक्षरधाम मंदिर है. भारत में इसके पहले गांधीनगर और दिल्ली में ऐसे मंदिर स्थापित हैं, जबकि विदेशों में लंदन (ब्रिटेन) और अबू धाबी (खाड़ी देश) में दो अन्य मंदिर स्थित हैं, जिससे यह जोधपुर के लिए एक वैश्विक पहचान बन गया है.