दिल्ली के अक्षरधाम को टक्कर देगा जोधपुर का नया मंदिर, 7 साल की मेहनत के बाद हुआ भव्य लोकार्पण!

जोधपुर का यह मंदिर अपनी भव्यता के साथ ही अपनी विशिष्ट पहचान के लिए भी जाना जाएगा. यह भारत में तीसरा और पूरी दुनिया में पांचवां अक्षरधाम मंदिर है. भारत में इसके पहले गांधीनगर और दिल्ली में ऐसे मंदिर स्थापित हैं, जबकि विदेशों में लंदन (ब्रिटेन) और अबू धाबी (खाड़ी देश) में दो अन्य मंदिर स्थित हैं, जिससे यह जोधपुर के लिए एक वैश्विक पहचान बन गया है.