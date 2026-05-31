/जोधपुर में जहां कभी महिलाएं भरती थीं पानी, आज वहां सेल्फी लेने पहुंचते हैं पर्यटक

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Toorji Ka Jhalra कहा जाता है कि साल साल 1740 में भी रानी तंवर ने अनाज के बदले इस झालरे को बनवाया था. महारानी ने जल संरक्षण के साथ इस झालरे को बहुत सुंदर तरीके से बनवाया था. इस दौरान झालरे की गहराई इतनी रखी गई कि महिला आराम से सीढ़ियों से उतर सकें और पानी भरकर ऊपर आ सके.