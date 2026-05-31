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जोधपुर में जहां कभी महिलाएं भरती थीं पानी, आज वहां सेल्फी लेने पहुंचते हैं पर्यटक

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 31, 2026, 01:35 PM|Updated: May 31, 2026, 01:35 PM

Jodhpur News: जोधपुर में साल 1740 के भीषण अकाल के दौरान तत्कालीन महाराजा अभय सिंह की रानी तंवर ने जल संरक्षण के लिए तूरजी का झालरा बनवाया था. कहते हैं कि उस वक्त शहर की महिलाओं के लिए पीने के पानी का मुख्य स्रोत यही था. 
 

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राजस्थान के जोधपुर शहर की एक रानी ने पानी की समस्या को लेकर एक ऐसा काम किया, जो आज जल संरक्षण के काम आ रहा है और साथ ही पर्यटन के लिए एक घूमने की जगह बन गया है.
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कहानियों के अनुसार, साल 1740 में जोधपुर में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था. इस दौरान तत्कालीन महाराजा अभय सिंह की रानी तंवर ने जल संरक्षण के लिए भीतरी शहर के इलाके में एक झालरा बनाया.
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यह झालरा काफी अनोखा है क्योंकि इसकी बनावट ऐसी थी कि जमीन से ऊपर स्टेप वेल के आकार में बना हुआ था, जो बारिश के पानी को इकट्ठा करता था.
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कहते हैं कि इसके बनने के बाद भीतरी शहर की महिलाएं यहां से पीने का पानी घर लेकर जाती थी. कहा जाता है कि कि उस वक्त रानी ही जनता के लिए पीने के पानी को लेकर काम करती थी.
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कहा जाता है कि साल साल 1740 में भी रानी तंवर ने अनाज के बदले इस झालरे को बनवाया था. महारानी ने जल संरक्षण के साथ इस झालरे को बहुत सुंदर तरीके से बनवाया था. इस दौरान झालरे की गहराई इतनी रखी गई कि महिला आराम से सीढ़ियों से उतर सकें और पानी भरकर ऊपर आ सके.
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जानकारी के अनुसार, जोधपुर के भीतरी शहर में 70 से ज्यादा कुओं व तालाबों के साथ झालरे हैं. इन सब कुओं व तालाबों में आने वाला पानी तूरजी का झालरा में आकर जमा होता था.
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हालांकि आज के समय में इन झालरों से कोई पानी पीने के लिए नहीं लेता है लेकिन उस समय में यह झालरा शहर के लोगों पानी का सहारा था.
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