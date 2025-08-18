जोधपुर में मौसम का बदला मिजाज, आंधी-तूफान के साथ बूंदा-बांदी की संभावना, देखें पूरी अपडेड

1/7

जोधपुर में मौसम का मिजाज तूफानी बने रहने का अनुमान है. दिन में तापमान 36°C के आसपास बना रहेगा, जहां अधिकतम तापमान 36°C और न्यूनतम 28°C तक जा सकता है. जिससे पूरे दिन गर्मी बढ़ी रहेगी. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को काफी परेशानी हो सकती है.