जोधपुर में मौसम का बदला मिजाज, आंधी-तूफान के साथ बूंदा-बांदी की संभावना, देखें पूरी अपडेड
Jodhpur Weather: राजस्थान की ‘ब्लू सिटी’ जोधपुर में मौसम आज काफी गर्म और उमस भरा रहेगा, जिसने आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है. दिन की शुरुआत से ही तेज धूप और गर्मी का एहसास हुआ, जिसने लोगों को बाहर निकलने से मनाही की गई है.
Published: Aug 18, 2025, 13:36 IST | Updated: Aug 18, 2025, 13:36 IST
Jodhpur Weather:
जोधपुर में मौसम का मिजाज तूफानी बने रहने का अनुमान है. दिन में तापमान 36°C के आसपास बना रहेगा, जहां अधिकतम तापमान 36°C और न्यूनतम 28°C तक जा सकता है. जिससे पूरे दिन गर्मी बढ़ी रहेगी. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को काफी परेशानी हो सकती है.
आंधी-तूफान संभावना
इसके साथ ही, यहां आंधी-तूफान आने की ज्यादा संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, 20% तक बूंदा-बांदी या ओले भी गिर सकते हैं, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है.