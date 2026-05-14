/जोधपुर का नया 'सुपर फ्लाईओवर', बाड़मेर-जैसलमेर के यात्रियों की बदलेगी किस्मत, अब मिनटों में तय होगा घंटों का सफर

Jodhpur News: जोधपुर के पाल रोड पर ₹79Cr की लागत से 760 मीटर लंबा फ्लाईओवर बन रहा है. 2027 तक तैयार होने वाले इस ब्रिज से AIIMS जाने वाले मरीजों और बाड़मेर-जैसलमेर के यात्रियों को भारी जाम से मुक्ति मिलेगी. पिलर का काम शुरू हो चुका है. अब विकास की रफ्तार तेज होगी.
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Jodhpur News: जोधपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली पाल रोड पर यातायात को सुगम बनाने के लिए राजस्थान सरकार एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. शहर के व्यस्ततम नहर चौराहे पर ₹79.18 करोड़ की लागत से 760 मीटर लंबा फोरलेन फ्लाईओवर बनाया जा रहा है. यह प्रोजेक्ट न केवल स्थानीय निवासियों के लिए, बल्कि पश्चिमी राजस्थान के अन्य जिलों से आने वाले लोगों के लिए भी वरदान साबित होगा.
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प्रशासन और निर्माण एजेंसी ने इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है. वर्तमान में निर्माण कार्य ने काफी गति पकड़ ली है. जमीन के ऊपर अब फ्लाईओवर के पिलर (स्तंभ) स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं. निर्माण स्थल के दोनों ओर सर्विस रोड के लिए जगह छोड़ते हुए बैरिकेडिंग कर दी गई है. पिलर का काम पूरा होते ही गर्डर और स्लैब डालने का कार्य 'युद्धस्तर' पर शुरू किया जाएगा.
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नहर चौराहा वर्तमान में जोधपुर का एक प्रमुख कंजेशन पॉइंट है. यहाँ रोजाना लगभग 10,000 पैसेंजर कार यूनिट (PCU) का ट्रैफिक लोड रहता है. निर्माण के कारण सड़क संकरी हो गई है, जिससे चौराहे को पार करने में औसतन 10 मिनट का समय लग रहा है. शाम के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है. फ्लाईओवर बनने के बाद बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर से आने वाले वाहन बिना किसी रुकावट के सीधे शहर में प्रवेश कर सकेंगे.
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स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 'लाइफलाइन': इस फ्लाईओवर का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव चिकित्सा क्षेत्र पर पड़ेगा. यह ब्रिज AIIMS जोधपुर सहित लगभग 12 बड़े अस्पतालों के लिए सीधा और सुगम रास्ता प्रदान करेगा.
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बाड़मेर और जैसलमेर से आने वाले गंभीर मरीजों को अक्सर इस चौराहे पर जाम का सामना करना पड़ता है. फ्लाईओवर तैयार होने के बाद एंबुलेंस बिना किसी देरी के अस्पताल पहुँच सकेंगी. इस प्रोजेक्ट से आसपास की लगभग 30 कॉलोनियों के निवासियों की राह आसान हो जाएगी.
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₹79 करोड़ का यह निवेश जोधपुर के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह न केवल वर्तमान यातायात समस्याओं का समाधान करेगा, बल्कि भविष्य में बढ़ते शहरी दबाव को संभालने में भी सक्षम होगा. 2027 तक इसके पूर्ण होने पर जोधपुर की कनेक्टिविटी और विकास की रफ्तार को एक नई ऊंचाई मिलेगी.