/जोधपुर का नया 'सुपर फ्लाईओवर', बाड़मेर-जैसलमेर के यात्रियों की बदलेगी किस्मत, अब मिनटों में तय होगा घंटों का सफर

Jodhpur News: जोधपुर के पाल रोड पर ₹79Cr की लागत से 760 मीटर लंबा फ्लाईओवर बन रहा है. 2027 तक तैयार होने वाले इस ब्रिज से AIIMS जाने वाले मरीजों और बाड़मेर-जैसलमेर के यात्रियों को भारी जाम से मुक्ति मिलेगी. पिलर का काम शुरू हो चुका है. अब विकास की रफ्तार तेज होगी.

