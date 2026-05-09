/बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

Rajasthan Government Project: जोधपुर के पाल रोड नहर चौराहे पर ₹79 करोड़ की लागत से 760 मीटर लंबा फोरलेन फ्लाईओवर बन रहा है. 2027 तक तैयार होने वाले इस ब्रिज से AIIMS जाने वाले मरीजों और 30 कॉलोनियों को जाम से मुक्ति मिलेगी. पिलर का काम शुरू, विकास की रफ्तार अब तेज हो गई है.

