Jodhpur Weather Update: जोधपुर की गलियों में बारिश के बाद उफान, घर के बाहर से मासूम को बहा ले गया तेज रफ्तार पानी, देखें Photos

Jodhpur Weather Update: जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र में 21 अगस्त 2025 को हुई मूसलाधार बारिश ने भयावह स्थिति पैदा कर दी. तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसके बीच एक बच्चा तेज बहाव में बहता हुआ दिखाई दिया.