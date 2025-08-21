Zee Rajasthan
Jodhpur Weather Update: जोधपुर की गलियों में बारिश के बाद उफान, घर के बाहर से मासूम को बहा ले गया तेज रफ्तार पानी, देखें Photos

Jodhpur Weather Update: जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र में 21 अगस्त 2025 को हुई मूसलाधार बारिश ने भयावह स्थिति पैदा कर दी. तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी का सैलाब उमड़ पड़ा, जिसके बीच एक बच्चा तेज बहाव में बहता हुआ दिखाई दिया. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 21, 2025, 14:26 IST | Updated: Aug 21, 2025, 14:26 IST
इस हृदय विदारक दृश्य ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी. गनीमत रही कि आसपास के क्षेत्रवासियों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के कारण बच्चे को समय रहते पकड़ लिया गया और सुरक्षित रूप से पानी से बाहर निकाल लिया गया.
इस घटना ने न केवल स्थानीय निवासियों को झकझोर दिया, बल्कि मौसम की अनिश्चितता और भारी बारिश के खतरों को भी उजागर किया.