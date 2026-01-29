Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत से जोधपुर में हड़कंप! पिता ने कहा – इंजेक्शन में जहर मिलाया गया, पोस्टमार्टम से खुलेगा सच

Published: Jan 29, 2026, 11:58 AM IST | Updated: Jan 29, 2026, 11:58 AM IST
Sadhvi Prem Baisa Death Case
बुधवार शाम प्रेक्षा अस्पताल में उनकी मौत के बाद शव को महात्मा गांधी अस्पताल (MGM Hospital) की मोर्चरी में लाया गया, जहां आज (29 जनवरी 2026) मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया जा रहा है. पुलिस और प्रशासन ने इसकी पूरी व्यवस्था की है ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके.
पिता ने खड़े किए गंभीर सवाल
साध्वी के पिता ने घटना पर कई सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने बताया कि बुखार आने पर आश्रम में ही किसी कंपाउंडर या व्यक्ति को बुलवाकर इंजेक्शन लगवाया गया था, जिसके बाद साध्वी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे मूर्छित हो गईं.