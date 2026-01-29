Zee Rajasthan
mobile app

Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत से जोधपुर में हड़कंप! पिता ने कहा – इंजेक्शन में जहर मिलाया गया, पोस्टमार्टम से खुलेगा सच

Sadhvi Prem Baisa Death Case: जोधपुर: प्रसिद्ध कथावाचक और सनातन धर्म प्रचारक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला अब पोस्टमार्टम स्टेज पर पहुंच गया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 29, 2026, 11:58 AM IST | Updated: Jan 29, 2026, 11:58 AM IST
1/8

Sadhvi Prem Baisa Death Case

Sadhvi Prem Baisa Death Case1/8
बुधवार शाम प्रेक्षा अस्पताल में उनकी मौत के बाद शव को महात्मा गांधी अस्पताल (MGM Hospital) की मोर्चरी में लाया गया, जहां आज (29 जनवरी 2026) मेडिकल बोर्ड की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया जा रहा है. पुलिस और प्रशासन ने इसकी पूरी व्यवस्था की है ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके.
2/8

पिता ने खड़े किए गंभीर सवाल

पिता ने खड़े किए गंभीर सवाल2/8
साध्वी के पिता ने घटना पर कई सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने बताया कि बुखार आने पर आश्रम में ही किसी कंपाउंडर या व्यक्ति को बुलवाकर इंजेक्शन लगवाया गया था, जिसके बाद साध्वी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे मूर्छित हो गईं.