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Anita Bishnoi राजस्थान के जोधपुर की सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अनीता विश्नोई के जहर खाने का मामला सामने आया. बताया जा रहा है कि अनीता विश्नोई सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग से परेशान हो गई थी और उसके बाद उन्होंने जहर खाकर जान देने की कोशिश की. ये घटना बनाड़ थाना क्षेत्र के शिकारगढ़ की गोदारों की ढाणी की है. वहीं, हालत बिगड़ने पर परिजनों ने अनीता विश्नोई को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है.