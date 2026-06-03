जोधपुर की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनीता बिश्नोई ने कथित तौर पर सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग और मानसिक तनाव से परेशान होकर जान देने की कोशिश की. हालत बिगड़ने पर उन्हें जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है.
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Anita Bishnoi
राजस्थान के जोधपुर की सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अनीता विश्नोई के जहर खाने का मामला सामने आया. बताया जा रहा है कि अनीता विश्नोई सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग से परेशान हो गई थी और उसके बाद उन्होंने जहर खाकर जान देने की कोशिश की. ये घटना बनाड़ थाना क्षेत्र के शिकारगढ़ की गोदारों की ढाणी की है. वहीं, हालत बिगड़ने पर परिजनों ने अनीता विश्नोई को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है.
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सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अनीता विश्नोई ने जान देने की कोशिश करने से पहले सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट की, जिसमें लिखा था कि आज के बाद आपकी बहन इस दुनिया में नहीं दिखेगी. इस पोस्ट को देखने के बाद उनके परिचितों और परिवार के लोगों में चिंता बढ़ गई थी.
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वहीं, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अनीता विश्नोई के पति ने बताया कि उनकी पत्नी सोशल मीडिया पर राजस्थान की संस्कृति, सामाजिक जागरूकता और अन्य विषयों से जुड़े वीडियो बनाती हैं. ऐसे में हाल ही में महिलाओं की कपड़ों को लेकर एक वीडियो बनाया, जिसके बाद अनीता को काफी ट्रोल किया जा रहा था.
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उनके पति दीनाराम ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनकी पत्नी को जानबूझकर परेशान कर रहे थे. लगातार उनकी आलोचना और टिप्पणियां की जा रही था, जिससे अनीता मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई थी. पति दीनाराम ने ये भी बताया कि कुछ लोगों ने तो व्हाट्सएप पर बदनाम करने और अपमानित करने की धमकियां भी दी थी.
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पति ने कहा कि उन्होंने अनीता को इस मामले में पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी थी, लेकिन अनीता ने कहा कि वे किसी से डरती नहीं है और उन्होंने मना कर दिया था. हालांकि लगातार बढ़ते दबाव और ट्रोलिंग की वजह से वह काफी तनाव में थीं.
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वहीं, उनके पति ने कहा कि वे घटना वाले दिन सुबह करीब 11:30 बजे अपने भाई के घर गए थे. इसी दौरान एक परिचित का फोन आया, जिसने सोशल मीडिया पर अनीता की पोस्ट की जानकारी दी थी, जिसके बाद वो तुरंत घर गए.
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घर जाने पर पता चला कि अनीता ने घर में रखा कीटनाशक पी लिया है और परिजनों ने अनीता को तुरंत जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है. वहीं, पुलिस इस मामले में पूरी जांच की जा रही है.