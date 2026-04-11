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Jodhpur Weather: जोधपुर में बदलेगा मौसम का मिजाज, हीटवेव की चेतावनी जारी

Jodhpur Weather: राजस्थान के जोधपुर जिले में पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, जिससे अधिकतम तापमान करीब 38 डिग्री रहा. मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में हीटवेव चलने की संभावना है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported BySneha Aggarwal
Published:Apr 11, 2026, 05:43 PM IST | Updated:Apr 11, 2026, 05:43 PM IST
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राजस्थान के जोधपुर में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होते ही तापमान में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है. शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान करीब 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे आमजन को अभी से गर्मी का असर महसूस होने लगा है.
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मौसम विभाग ने आगामी सप्ताह में हीटवेव चलने की संभावना जताई है, जिससे हालात और गंभीर हो सकते हैं. सूर्यनगरी के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर में इस बार मानसून सामान्य से कम रहने की आशंका ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. तेज गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है.