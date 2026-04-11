Jodhpur Weather: जोधपुर में बदलेगा मौसम का मिजाज, हीटवेव की चेतावनी जारी

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मौसम विभाग ने आगामी सप्ताह में हीटवेव चलने की संभावना जताई है, जिससे हालात और गंभीर हो सकते हैं. सूर्यनगरी के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर में इस बार मानसून सामान्य से कम रहने की आशंका ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. तेज गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है.