Zee Rajasthan
mobile app

जोधपुर में बारिश का कहर!, उम्मेद सागर बांध पर मंडराया खतरा

Jodhpur Weather news: जोधपुर में भारी बारिश से शहर जलमग्न हो गया है. रेलवे स्टेशन और अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण संस्थान भी डूब गए हैं. सबसे बड़ी चिंता उम्मेद सागर बांध पर दरार आने की है, जिससे बड़ा खतरा पैदा हो गया है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 01, 2025, 12:13 IST | Updated: Sep 01, 2025, 12:13 IST
1/7

Jodhpur Weather news

Jodhpur Weather news1/7
पिछले 10 घंटों से जोधपुर में हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया है. शहर के चारों ओर सड़कों, गलियों और निचले इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है.
2/7

संस्थान पानी में

संस्थान पानी में2/7
इस भारी जलभराव से शहर की कई व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं. रेलवे स्टेशन, जीआरपी थाना और रेलवे की पटरियां तक पानी में डूब चुकी हैं. वहीं, एमडीएम अस्पताल जैसे प्रमुख संस्थान भी पानी से भर गए हैं, जिससे मरीजों और कर्मचारियों को भारी परेशानी हो रही है.