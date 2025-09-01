इस भारी जलभराव से शहर की कई व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं. रेलवे स्टेशन, जीआरपी थाना और रेलवे की पटरियां तक पानी में डूब चुकी हैं. वहीं, एमडीएम अस्पताल जैसे प्रमुख संस्थान भी पानी से भर गए हैं, जिससे मरीजों और कर्मचारियों को भारी परेशानी हो रही है.