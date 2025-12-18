Zee Rajasthan
सर्दी के लिए कुछ दिनों का इंतजार,मौसम विभाग ने 23 दिसंबर के बाद शीतलहर के दिए संकेत

Jodhpur Weather Update: जोधपुर और पश्चिम राजस्थान में सुबह-शाम का तापमान 10-12°C तक गिर गया है, लेकिन असली सर्दी 23 दिसंबर के बाद ही शुरू होगी. किसानों को फसल के लिए ठंडी हवाओं और कोहरे का इंतजार है, जबकि बाजार में सर्दी के सामान पहले ही आ चुके हैं.

Published: Dec 18, 2025, 04:22 PM IST | Updated: Dec 18, 2025, 04:22 PM IST
Jodhpur Weather Update

जोधपुर और पश्चिम राजस्थान में इस बार सर्दी का मौसम धीरे-धीरे अपने कदम रख रहा है. हालांकि दिन का तापमान अभी भी लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, लेकिन सुबह और शाम का तापमान अब 10 से 12 डिग्री तक गिरने लगा है. ऐसे में आम लोग पहले ही ठंड का अहसास करने लगे हैं, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार असली सर्दी का असर अभी कुछ दिनों बाद ही दिखाई देगा.
मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आगामी 23 दिसंबर के बाद ही जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में सर्दी अपने चरम पर पहुंच सकती है. इस समय तक तापमान में और गिरावट आएगी और कोहरा भी शुरू होगा. किसानों के लिए यह समय खास महत्व रखता है, क्योंकि ठंडी हवाओं और कोहरे की जरूरत फसलों की बेहतर पैदावार के लिए होती है.