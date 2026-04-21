/मौसम विभाग ने जोधपुर के लिए जारी किया अलर्ट, भयंकर लू बरपाने वाली है कहर!

Jodhpur Weather Update:: जोधपुर मारवाड़ की धरती इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. गर्मी के मौसम ने पूरे जोधपुर में तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. लगातार बढ़ रहे तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जबकि सुबह और शाम का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास बना हुआ है.