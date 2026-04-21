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मौसम विभाग ने जोधपुर के लिए जारी किया अलर्ट, भयंकर लू बरपाने वाली है कहर!

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: Apr 21, 2026, 08:45 AM|Updated: Apr 21, 2026, 08:45 AM

Jodhpur Weather Update:: जोधपुर मारवाड़ की धरती इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. गर्मी के मौसम ने पूरे जोधपुर में तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. लगातार बढ़ रहे तापमान ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जबकि सुबह और शाम का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास बना हुआ है. 

Jodhpur Weather Update1/7
मौसम विभाग (IMD) ने अगले 2 दिनों में और तापमान बढ़ने की चेतावनी जारी की है. साथ ही कुछ इलाकों में हीटवेव (लू) चलने की संभावना भी जताई गई है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अगले कुछ दिनों में दिन का तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होने वाला है.
लोगों पर पड़ रहा गर्मी का असर2/7
दिन में 11 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है. बाजार, दुकानें और सरकारी कार्यालयों में भी दोपहर का समय काफी कम लोगों को बाहर निकलते देखा जा रहा है. खासकर बुजुर्ग, छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. कई जगहों पर हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के केस भी सामने आने लगे हैं.
Jodhpur Weather Update3/7
जोधपुर के आसपास के रेगिस्तानी इलाकों में तो गर्मी और भी प्रचंड है. किसान और मजदूर दोपहर में काम करने से बच रहे हैं. पशुपालक भी अपने मवेशियों को दोपहर की तेज धूप से बचाने के लिए विशेष इंतजाम कर रहे हैं.
सावधानी के उपाय4/7
खूब सारा पानी पिएं, नारियल पानी, छाछ और ORS का सेवन करें. हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें. सिर पर कपड़ा या छाता लेकर चलें. बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखें. पशु-पक्षियों के लिए छाया और पानी की व्यवस्था करें.
प्रशासन की अपील5/7
जोधपुर जिला प्रशासन ने आम लोगों से विशेष अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से दोपहर में घरों से बाहर न निकलें. कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से पूरी तरह बचना चाहिए.
मौसम विभाग की चेतावनी6/7
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जोधपुर सहित पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में अगले 48 घंटों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार, तापमान में 2-3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है. कुछ जगहों पर तीव्र लू (Severe Heatwave) चलने की भी संभावना है.
Jodhpur Weather Update7/7
जोधपुर में इस समय गर्मी का प्रकोप चरम पर है. अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही रही तो अगले दो दिन बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं. प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी रख रहे हैं और लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे गर्मी से बचाव के लिए सभी जरूरी उपाय अपनाएं.
Tags:
Rajasthan Weather update
Heatwave Alert
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