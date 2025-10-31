500 से 5 हजार तक, जोधपुरी साफे ने मचाई शादियों में धूम, हर दूल्हा बन रहा शाही नवाब
Jodhpuri Safa: जोधपुरी साफा राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान बनकर राष्ट्रीय ट्रेंड बन गया है. शादियों में इसकी जबरदस्त मांग है, जहां ₹500 से ₹5000 तक के रंग-बिरंगे साफे बिक रहे हैं. युवा इसे फैशन और गौरव का प्रतीक मानते हैं.
Published: Oct 31, 2025, 01:37 PM IST | Updated: Oct 31, 2025, 01:37 PM IST
राजस्थान की शादियों में सदियों से चली आ रही साफा पहनने की परंपरा अब केवल राज्य तक सीमित नहीं रह गई है. यह राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर और अनूठी पहचान बन चुका है, जिसके कारण देश के अलग-अलग राज्यों से लोग यहां विशेष रूप से साफा खरीदने आते हैं.
वहीं देखा जाए तो शादियों के बाजार में जोधपुरी साफा सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है.