500 से 5 हजार तक, जोधपुरी साफे ने मचाई शादियों में धूम, हर दूल्हा बन रहा शाही नवाब

राजस्थान की शादियों में सदियों से चली आ रही साफा पहनने की परंपरा अब केवल राज्य तक सीमित नहीं रह गई है. यह राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर और अनूठी पहचान बन चुका है, जिसके कारण देश के अलग-अलग राज्यों से लोग यहां विशेष रूप से साफा खरीदने आते हैं.