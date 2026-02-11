Zee Rajasthan
राजस्थान के इस किले में घुसने से डरते थे दुश्मन! जाने खौफ की असली वजह

Rajasthan Tourism: बीकानेर का जूनागढ़ किला अपनी अभेद्यता और छिपे हुए खजाने के रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है. यहां के 9 महल और प्रथम विश्वयुद्ध का ऐतिहासिक विमान पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं. यह शौर्य और वैभव का अद्भुत संगम है.

Published: Feb 11, 2026, 11:11 AM IST | Updated: Feb 11, 2026, 11:11 AM IST
राजस्थान की रेतीली धरा पर बीकानेर का जूनागढ़ किला (Junagarh Fort) स्थापत्य कला और रहस्यों का एक ऐसा दस्तावेज है, जिसे इतिहास का कोई भी दुश्मन कभी पूरी तरह नहीं पढ़ पाया. यह राजस्थान के उन गिने-चुने किलों में से एक है, जो ऊंची पहाड़ियों पर नहीं बल्कि समतल जमीन पर बना है, फिर भी इसकी अभेद्यता ऐसी कि सदियों तक इसे कोई जीत नहीं सका.
जूनागढ़ किले के साथ अनंत खजाने की कहानियां जुड़ी हुई हैं. स्थानीय लोगों और लोककथाओं की मानें तो बीकानेर के महाराजाओं ने किले के गुप्त हिस्सों और तहखानों में भारी मात्रा में सोना-चांदी छुपा कर रखा था.कुछ साल पहले किले की खाई की सफाई के दौरान सोने के बिस्किट मिलने की खबरों ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी.