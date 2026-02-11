राजस्थान के इस किले में घुसने से डरते थे दुश्मन! जाने खौफ की असली वजह

राजस्थान की रेतीली धरा पर बीकानेर का जूनागढ़ किला (Junagarh Fort) स्थापत्य कला और रहस्यों का एक ऐसा दस्तावेज है, जिसे इतिहास का कोई भी दुश्मन कभी पूरी तरह नहीं पढ़ पाया. यह राजस्थान के उन गिने-चुने किलों में से एक है, जो ऊंची पहाड़ियों पर नहीं बल्कि समतल जमीन पर बना है, फिर भी इसकी अभेद्यता ऐसी कि सदियों तक इसे कोई जीत नहीं सका.