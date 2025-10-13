Zee Rajasthan
राजस्थान का वो किला जहां छिपा है सोने-चांदी का खजाना!जिसे आज तक कोई जीत नहीं सका...

Junagarh Fort: जूनागढ़ किला (बीकानेर) अभेद्य है. महाराजा रायसिंह द्वारा निर्मित इस 9 महलों के पुंज में आज भी सोने-चांदी का खजाना छिपा होने का रहस्य है. जिसका निर्माण इतनी खूबसूरती से किया गया है कि यह गर्मी में भी ठंडा बना रहता है.

Published: Oct 13, 2025, 04:34 PM IST | Updated: Oct 13, 2025, 04:34 PM IST
जूनागढ़ किला

भारत के विशाल इतिहास में राजस्थान के किलों का विशेष स्थान है, और इन्हीं में से एक है बीकानेर का जूनागढ़ किला (Junagarh Fort). यह किला न केवल अपनी वास्तुकला बल्कि अपने अजेय इतिहास और अनसुलझे रहस्यों के कारण भी प्रसिद्ध है.
महलों का पुंज

इस भव्य किले की नींव अकबर के शासन काल में विक्रम संवत् 1645 (लगभग 1588 ईस्वी) में महाराजा रायसिंह द्वारा रखी गई थी.जूनागढ़ किले को "महलों का पुंज" भी कहा जाता है क्योंकि इसकी प्राचीर के भीतर एक साथ 9 महल निर्मित हैं. बीकानेर के बाद के शासकों ने भी इसी किले में अपने महल बनवाए.