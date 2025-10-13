राजस्थान का वो किला जहां छिपा है सोने-चांदी का खजाना!जिसे आज तक कोई जीत नहीं सका...

इस भव्य किले की नींव अकबर के शासन काल में विक्रम संवत् 1645 (लगभग 1588 ईस्वी) में महाराजा रायसिंह द्वारा रखी गई थी.जूनागढ़ किले को "महलों का पुंज" भी कहा जाता है क्योंकि इसकी प्राचीर के भीतर एक साथ 9 महल निर्मित हैं. बीकानेर के बाद के शासकों ने भी इसी किले में अपने महल बनवाए.