करौली में मौसम का यू-टर्न! धूप के बाद छाए बादल, जानें कहां होगी बारिश, पढें पूरी अपडेट
Karauli Weather Update: करौली, राजस्थान में आज यानि 20 अगस्त 2025 का मौसम मिला-जुला रहने वाला है. जहां सुबह की शुरुआत हल्की धूप के साथ हुई, लेकिन दोपहर बाद हल्की बारिश और हवा के कारण मौसम सुहावना हो सकता है.
Published: Aug 20, 2025, 13:21 IST | Updated: Aug 20, 2025, 13:21 IST
Karauli Weather Update
आज करौली में दिन का अधिकतम तापमान 32°C दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 26°C के आसपास रहेगा. सुबह के समय मौसम साफ और धूप वाला रहा, लेकिन दोपहर होते-होते आसमान में बादल छा सकते है.
मौसम का हाल
हवा में नमी की मात्रा 60% से 80% के बीच बनी रहेगी, जिससे सुबह में थोड़ी उमस महसूस हो सकती है. दोपहर बाद हवा की रफ्तार बढ़ सकती है, जो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी. इस बदलाव से तापमान नीचे सकता है और मौसम में एक नई ताजगी आ सकती है.