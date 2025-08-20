करौली में मौसम का यू-टर्न! धूप के बाद छाए बादल, जानें कहां होगी बारिश, पढें पूरी अपडेट

2/6

हवा में नमी की मात्रा 60% से 80% के बीच बनी रहेगी, जिससे सुबह में थोड़ी उमस महसूस हो सकती है. दोपहर बाद हवा की रफ्तार बढ़ सकती है, जो 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी. इस बदलाव से तापमान नीचे सकता है और मौसम में एक नई ताजगी आ सकती है.