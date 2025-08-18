Karauli Weather: करौली में मौसम का बड़ा ट्विस्ट! दोपहर से बारिश की एंट्री, पढ़ें पूरा अपडेट
Rajasthan Weather News: करौली में 18 अगस्त का मौसम उमस, हल्की बारिश और बदलते मिजाज वाला रहेगा. सूर्योदय सुबह 5:55 बजे और सूर्यास्त शाम 6:55 बजे होगा. AQI 61 (संतोषजनक) दर्ज, पर दोपहर से शाम तक बारिश और तेज हवा चलने का अनुमान है.
Published: Aug 18, 2025, 13:17 IST | Updated: Aug 18, 2025, 13:17 IST
1/6
Karauli Weather
1/6
करौली में आज का दिन बदलते मौसम के साथ गुजरने वाला है. सुबह की शुरुआत हल्के बादलों और धूप के मेल से हुई, लेकिन दोपहर बढ़ते ही मौसम का मिजाज पलटेगा. दोपहर 2 बजे से शाम तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. तापमान दिन में अधिकतम 34°C और न्यूनतम 28°C तक रहने का अनुमान है.
2/6
सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
2/6
आज करौली में सूरज सुबह 5:55 बजे उगकर शाम 6:55 बजे ढलेगा. यानी पूरे दिन की अवधि लगभग 13 घंटे की होगी, जिसके दौरान शहरवासी धूप, उमस और दोपहर बाद संभावित बारिश के मिलेजुले मौसम का अनुभव करेंगे.