Karauli Weather: करौली में मौसम का बड़ा ट्विस्ट! दोपहर से बारिश की एंट्री, पढ़ें पूरा अपडेट

करौली में आज का दिन बदलते मौसम के साथ गुजरने वाला है. सुबह की शुरुआत हल्के बादलों और धूप के मेल से हुई, लेकिन दोपहर बढ़ते ही मौसम का मिजाज पलटेगा. दोपहर 2 बजे से शाम तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. तापमान दिन में अधिकतम 34°C और न्यूनतम 28°C तक रहने का अनुमान है.