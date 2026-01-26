Photos: कर्तव्य पथ पर राजस्थान का दिखा स्वर्णिम जादू, उस्ता कला और रावणहत्था की गूंज से दुनिया हुई मंत्रमुग्ध
Republic Day 2026: कर्तव्य पथ पर राजस्थान की झांकी मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श ने धूम मचाई. बीकानेर की उस्ता कला और रावणहत्था के अनूठे प्रदर्शन ने प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शिल्पकला का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया.
Published: Jan 26, 2026, 01:49 PM IST | Updated: Jan 26, 2026, 01:49 PM IST
देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज भारत की सामरिक शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का भव्य प्रदर्शन हुआ. इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में 'राजस्थान-मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श' (Golden Touch of Desert) थीम पर आधारित झांकी ने अपनी अद्वितीय सुंदरता से देश-विदेश के दर्शकों का मन मोह लिया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में तैयार इस झांकी ने राजस्थान की गौरवशाली विरासत को वैश्विक पटल पर मजबूती से प्रस्तुत किया.
झांकी के अग्रभाग और मध्य हिस्से में राजस्थान की हस्तशिल्प कलाओं का शानदार चित्रण किया गया था.