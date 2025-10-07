राजस्थान की सोजत मेहंदी की ये लेटेस्ट डिज़ाइन आपको बना देंगे 'करवाचौथ क्वीन'! जानें क्यों ये है सबसे ज्यादा डिमांड

सोजत की मेहंदी का गहरा और लंबे समय तक टिकने वाला रंग इसकी सबसे बड़ी खासियत है. इसका मुख्य कारण यह है कि सोजत के आसपास की मिट्टी में तांबे (कॉपर) और लासोन (Lawson) कंटेंट की मात्रा अधिक होती है. यह प्राकृतिक रासायनिक संरचना ही मेहंदी को गहरा रंग देती है.