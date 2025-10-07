Zee Rajasthan
राजस्थान की सोजत मेहंदी की ये लेटेस्ट डिज़ाइन आपको बना देंगे 'करवाचौथ क्वीन'! जानें क्यों ये है सबसे ज्यादा डिमांड

Chauth 2025: सोजत की ऑर्गेनिक मेहंदी जीआई टैग प्राप्त है. इसकी मिट्टी में तांबा अधिक होने से यह गहरा रंग देती है. यह केमिकल फ्री मेहंदी 130 देशों में निर्यात होती है और 4,000 करोड़ से अधिक का कारोबार करती है, जिसे सेलिब्रिटीज भी पसंद करते हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 07, 2025, 03:08 PM IST | Updated: Oct 07, 2025, 03:08 PM IST
सोजत की मेहंदी

राजस्थान के पाली जिले में स्थित सोजत की मेहंदी, अपनी गुणवत्ता और गहरे रंग के कारण विश्वभर में प्रसिद्ध है. करवा चौथ से लेकर शादियों तक, यह मेहंदी सुहागिनों के सोलह श्रृंगार का एक अनिवार्य हिस्सा है.
गहरा और टिकाऊ रंग

सोजत की मेहंदी का गहरा और लंबे समय तक टिकने वाला रंग इसकी सबसे बड़ी खासियत है. इसका मुख्य कारण यह है कि सोजत के आसपास की मिट्टी में तांबे (कॉपर) और लासोन (Lawson) कंटेंट की मात्रा अधिक होती है. यह प्राकृतिक रासायनिक संरचना ही मेहंदी को गहरा रंग देती है.