Karwa Chauth: करवाचौथ पर कम पैसों में डबल मज़ा, जानें कैसे?

Karwa Chauth 2025 : अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, और इस समय ठंड  पहले पायदान पर होती है. इस खास मौके पर करवा चौथ (10 अक्टूबर 2025) के दिन आप अपने हमसफर के साथ यादगार पल बिता सकते हैं और त्योहार का आनंद दोगुना कर सकते हैं. 

Published: Oct 09, 2025, 10:37 AM IST | Updated: Oct 09, 2025, 10:37 AM IST
Karwa Chauth 2025

ठंड के इस मौसम में घूमने-फिरने और सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए ठंडी जगहों की सैर का प्लान बनाया जा सकता है. इसी कड़ी में हम आपको उन पर्यटक स्थलों की जानकारी दे रहे हैं, जहां आप बर्फ और सर्दी का भरपूर आनंद ले सकते हैं, साथ ही अपने प्रियजनों के साथ खूबसूरत यादें बना सकते हैं.
माउंट आबू

करवा चौथ के दिन (10 अक्टूबर 2025) अपने पार्टनर के साथ माउंट आबू की सैर का प्लान बनाएं और सर्दियों के मौसम में ठंड का लुत्फ उठाएं. राजस्थान, जो गर्मी के लिए जाना जाता है, में भी यह इकलौता हिल स्टेशन ठंडी हवाओं और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव प्रदान करता है. माउंट आबू की चोटी से चारों ओर फैली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का मनोरम नजारा देखने को मिलेगा, जो इस खास दिन को और यादगार बना सकता है.