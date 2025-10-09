Karwa Chauth: करवाचौथ पर कम पैसों में डबल मज़ा, जानें कैसे?

करवा चौथ के दिन (10 अक्टूबर 2025) अपने पार्टनर के साथ माउंट आबू की सैर का प्लान बनाएं और सर्दियों के मौसम में ठंड का लुत्फ उठाएं. राजस्थान, जो गर्मी के लिए जाना जाता है, में भी यह इकलौता हिल स्टेशन ठंडी हवाओं और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव प्रदान करता है. माउंट आबू की चोटी से चारों ओर फैली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का मनोरम नजारा देखने को मिलेगा, जो इस खास दिन को और यादगार बना सकता है.