Published: Jan 30, 2026, 12:25 PM IST | Updated: Jan 30, 2026, 12:25 PM IST
Sadhavi Prem Baisa
मात्र 25 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन 12 साल की छोटी उम्र से ही वे धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चल रही थीं. उनके निधन के बाद से परेऊ और आसपास के क्षेत्र में शोक और श्रद्धा का गहरा माहौल छाया हुआ है. दूर-दराज से हजारों श्रद्धालु, संत-महात्मा और ग्रामीण उनके अंतिम दर्शन और समाधि में शामिल होने पहुंच रहे हैं.
Sadhavi Prem Baisa
साध्वी प्रेम बाईसा का जीवन बचपन से ही कठिनाइयों और साधना से भरा रहा. मात्र पांच वर्ष की उम्र में मां के निधन के बाद वे परिवार सहित जोधपुर के आश्रम में रहने लगीं.